Ce este în neregulă cu puloverul lui? Un bărbat a fost jignit de angajații unui fast-food direct pe nota de plată: „Urât pulover” - FOTO

După ce s-a dus la lanțul de pui Chic-Fil-A împreună cu iubita sa, bărbatul a văzut că pe nota lui de plată, angajații i-au scris pur și simplu „pulover urât”. După ce a văzut ce scria pe bilet, clientul, deranjat de situație, a publicat pe rețelele sociale fotografia, atrăgându-le atenția angajaților.

it was NOT MY PLEASURE TO EAT CHIC FIL A TODAY pic.twitter.com/5JB2yDw7HK