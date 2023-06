Ce se întâmplă cu piesa „My Heart Will Go On”, a lui Celine Dion, chiar acum. Are legătură cu tragedia submersibilului Titan

Vria care s-a creeat în ultima săptămână cu dispariția sumersibilului din Oceanul Atlantic a avut un ecou neașteptat și în topurile muzicale. Ce s-a întâmplat cu piesa de pe coloana sonoră a filmului „Titanic”, interpretată de Celine Dion.

Tragedia sumbersibilului Titan a făcut înconjurul lumii, iar teoriile din jurul acestui eveniment nu au întârziat să apară. Însă, faptul că cele cinci persoane se aflau în Oceanul Atlantic pentru a vizita epava Titanicului a avut un efect cu totul surprinzător, la care nu mulți s-ar fi așteptat.

Potrivit publicațiilor de specialitate, ascultările piesei de pe coloana sonoră a celebrului film Titanic au explodat acum. Iată care este explicația

Piesa „My Heart Will Go On”, a lui Celine Dion, ascultată pe repeat după tragedia submersibilului Titan

Piesa artistei Celine Dion, de pe coloana sonoră a filmului câșitgător de Oscar, are o creștere uriașă pe platformele de streaming în urma tragediei. „My Heart Will Go On”, lansată în 1997, a ajuns la peste 500.000 de stream-uri după implozia submersibilului în Oceanul Atlantic.

Doar joi, ascultătorii au căutat melodia 522.864 de ori de joi, iar ziua de vineri a adus și mai multe fluxuri, transmite tmz.com.

Așa cum se știe deja, submarinul OceanGate a pornit spre epava Titanicului duminică dimineața devreme, dar la scurt timp a pierdut toate comunicațiile, determinând un efort multinațional de căutare și salvare timp de mai multe zile la rând.

Căutarea s-a încheiat joi când, pe fundul Oceanului, a fost găsite mai multe resturi. Se pare că acesta ar fi explodat chiar din dimineața zilei de duminică, în timpul scufundării spre epava Titanicului.

Soția directorului general al submersibilului turistic dispărut de pe Titanic este descendentă a unui cuplu bogat din New York care s-a înecat pe Titanic în 1912. În film, aceștia sunt înfățișați într-o scenă semnificativă, îmbrățișându-se fictiv pe patul lor în timp ce apa inundă navă.

Wendy Rush a fost căsătorită cu Stockton Rush, unul dintre cei cinci bărbați prinși în Titan după ce acesta a dispărut duminică. Stră-stră-străbunicii ei, Isidor și Ida Straus, au murit în catastrofa istorică - Isidor fiind co-fondator al magazinului Macy's, relatează Daily Mail.

Ei au fost, de asemenea, portretizați în filmul "Titanic", realizat de James Cameron în 1997, unde sunt înfățișați într-o scenă iconică, îmbrățișându-se fictiv pe patul lor în timp ce apa năvălește pe navă.

