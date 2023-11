Cel mai bizar triunghi amoros! Un tânăr a început o aventură cu mama vitregă, care e cu 17 ani mai mare. Cine pe cine se răzbuna

Un tânăr de 18 ani a decis să aibă o relație amoroasă cu mama sa vitregă, care e cu 17 ani mai în vârstă. A ținut să facă asta pentru a se răzbuna pe tatăl său, despre care spune că are numeroase aventuri.

Un bărbat a dezvăluit că a avut o relație cu mama vitregă pentru a-i da o lecție tatălui său. Tânărul a povestit cum el și mama vitregă au intrat într-o relație romantică după ce tatăl său a început să călătorească prin țară cu afaceri.

Condamnându-l pe tatăl său pentru că ”se culcă cu altele” în timp ce e plecat, băiatul a decis să facă același lucru cu mama sa vitregă, în vârstă de 35 de ani, a treia soție a tatălui său.

Într-o postare pe Reddit, el a notat: ”Tatăl meu călătorește mult cu afaceri și este plecat din țară peste 250 de zile pe an. Asta a permis ca eu și mama mea vitregă să ne apropiem destul de mult. Ea avea 35 de ani când a început totul, eu aveam 18 ani, iar tata aproape 50.

Știu că tatăl meu încă mai are parte de multe aventuri în călătoriile sale. Căsătoria lor este o glumă și are ca scop exclusiv motive financiare pentru mama mea vitregă și o bombonică la braț pentru tata”.

Adolescentul a continuat prin a explica faptul că nu a avut niciodată o relație apropiată cu tatăl său, deoarece nu reușește să-l vadă foarte des din cauza programului de muncă.

”Îmi iubesc tatăl, dar nu am avut niciodată acea relație strânsă tată-fiu. El a fost mereu plecat din oraș, iar când este acasă, cel mai mult timp pe care îl petrecem împreună este să jucăm o partidă de golf și poate să luăm cina la clubul local. Este cam nasol acum, când mă gândesc la asta. Mama mea vitregă a fost întotdeauna foarte sensibilă și purta ținute foarte sumare prin cameră.

Este foarte atrăgătoare, dar nu m-am gândit niciodată să fac ceva. Într-o seară am ieșit în oraș cu prietenii, iar când am ajuns acasă aveam o stare de euforie crescută. Am ajuns acasă, mă aștepta, băuse și ea. M-a întrebat direct dacă o consider sexy și frumoasă, apoi m-a întrebat ce aș vrea să fac cu ea. În prima seară, tot ce am făcut a fost să petrec noaptea în pat cu ea și să ne sărutăm. Săptămâna următoare s-a întâmplat același lucru și în sfârșit am făcut sex”, a mai povestit tânărul.

Un utilizator a adăugat un comentariu: "Crezi că i-ar spune vreodată tatălui tău? Dacă da, care crezi că ar fi reacția lui?". În replică, adolescentul în cauză a spus: "Nu, nu, nu. Mă îndoiesc foarte tare că ar spune vreodată ceva".

Încă un utilizator a întrebat: "Regreți acest lucru? Te simți vinovat sau îți pare rău că i-ai făcut asta tatălui tău?". La aceasta, el a răspuns simplu: "Nu chiar".

