”Cel mai urât animal din lume” arată și mai înfricoșător pe uscat. Ce e, de fapt, creatura neobișnuită

Citește și: Creatura eșuată pe o plajă din Asia i-a lăsat cu gura căscată pe localnici. Ce era și de ce au vrut toți să o pozeze

Chiar dacă peștele pare să se topească atunci când e scos pe uscat, arată diferit atunci când e în apă. Presiunea apei menține corpul creaturii într-o formă mai ușor de recunoscut.

Vezi cum arată peștele fără corp în GALERIA FOTO

Peștele are acest aspect pentru că între pielea moale și mușchi are o cantitate mare de lichid. Sub piele, au un strat gros de carne gelatinoasă ce plutește în afara mușchilor.

Acest corp permite peștelui să plutească, element important pentru că această specie nu are o vezică înotătoare, spre deosebire de alte creaturi marine.