Chipul savantului britanic Alan Turnig va fi pe noua bancnotă de 50 de lire

Banca Angliei a ales să omagieze personalitatea lui Alan Turing, considerat una dintre figurile esenţiale în istoria ciberneticii şi cunoscut pentru contribuţia sa la decriptarea mesajelor germane din Al Doilea Război Mondial. Bancnota purtând chipul lui Turing va intra în circulaţie în anul 2021.

“A fost un uriaş pe umerii căruia stăm atât de mulţi dintre noi”, a spus guvernatorul instituţiei bancare britanice, Mark Carney. Alan Turing, un geniu în domeniul matematicii, a condus o echipă de experţi în criptografie care a reuşit să spargă codul Enigma folosit de nazişti pentru a comunica în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, informează Reuters. Reuşita savantului britanic a grăbit încheierea războiului şi a contribuit astfel la salvarea unui număr mare de vieţi.

După Al Doilea Război Mondial, Turing a explorat domeniul inteligenţei artificiale, definindu-i criteriile logice, aflate încă în vigoare şi în zilele noastre, concepând celebrul "test Turing", care se bazează pe capacitatea unei maşini de a susţine o conversaţie. Altfel zis, un computer este cu adevărat inteligent doar atunci când oamenii nu mai pot să facă diferenţa între răspunsurile oferite de maşină şi cele oferite de o fiinţă umană.

Savantul nu a primit niciodată recunoaşterea oficială a muncii sale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi s-a sinucis în 1954, la 41 de ani, după ce primise un tratament hormonal ca parte a pedepsei sale, după ce a fost condamnat pentru că era homosexual. În acea perioadă, în Marea Britanie, homosexualitatea era considerată o infracţiune şi era pedepsită cu închisoarea sau castrarea chimică (tratarea hormonală a impulsurilor sexuale, n.r.).

Lui Turing i-au fost recunoscute meritele şi a fost reabilitat postum 60 de ani mai târziu, în 2013, când savantul a primit o "iertare" din partea reginei Elizabeth a II-a.

Noua grafică a bancnotelor de 10 şi 20 de lire va include portretul scriitoarei Jane Austen şi pe cel al artistului J.M.W. Turner.

Code breaker and father of artificial intelligence Alan Turing will be the face of the U.K.’s new polymer 50-pound note https://t.co/2e4hu2xd8N