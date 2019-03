Uită-te la ei dacă ai o zi proastă, fericirea este garantată! Cincizeci de copilași cu sindrom Down au recreat un videoclip al formației Queen

Cel mai simpatic filmuleț viral! De Ziua Mondială a Sindromului Down, cincizeci de copii și adolescenți au recreat videoclipul piesei Queen și ne-au amintit că nimic nu îi poate opri!

Ziua Mondială a Sindromului Down a fost celebrată în stil rock! Un video viral face ravagii pe Internet. Cincizeci de copii și adolescenți cu Down au recreat videoclipul piesei „Don't Stop Me Now”.

Freddie Mercury, solistul trupei Queen, ar fi mândru de felul în care puștiul din imagini îi imită mișcările!

Înregistrarea a fost lansată acum câteva zile, cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down. În imagini apar persoane de toate vârstele, pentru a ne demonstra că acest diagnostic nu înseamnă o viață de suferină și că sunt capabili să-și îndeplinească orice dorință.

Vizionare plăcută!