Cine e românul care a alergat de la București la Munchen pentru primul meci al tricolorilor la EURO 2024: „Cred în acești băieți”

Daniel Horhogea are 40 de ani și a transformat pasiunea pentru echipa națională de fotbal a României într-o provocare extremă. Iată câte zile a făcut în total, dar și ce spune despre această experiență!

Daniel Horhogea a alergat în total 1.400 de kilometri de la București la Munchen pentru a susține tricolorii în primul meci al României la EURO 2024. Este pentru a doua oară, după Campionatul European din Franța, din 2016, când suporterul înfocat parcurge în alergare distanța dintre România și țara gazdă de la EURO, potrivit adevarul.ro.

Românul care a alergat 1.400 de kilometri ca să vadă meciul România-Ucraina

Despre Daniel Horhogea se spune că este un suporter care s-a făcut cunoscut de-a lungul timpului pentru eforturile sale incredibile de a susține echipa națională de fotbal a României. Cu aproximativ opt ani în urmă, în anul 2016, bărbatul care acum are 40 de ani a parcurs distanța România-Franța pentru a ajunge la Campionatul European de Fotbal (EURO 2016).

Călătoria de anul acesta a durat 25 de zile și a însemnat în jur de 1.400 de kilometri. Daniel Horhogea a plecat de la Stadionul „Ștefan cel Mare” din București și s-a oprit în fața Munich Fussball Arena, unde România a jucat primul meci de la EURO 2024 contra Ucrainei, potrivit sursei citate.

Românul spune că a întâlnit mulți oameni care au rămas surprinși de ce și-a propus să facă. Cu toate acestea, cei mai mulți l-au ajutat și l-au primit la ei în casă ca pe un mebru al familiei. I-au gătit, l-au luat cu mașina când a plouat torențial, iar unii l-au lăsat și să se înnopteze, deși nu vorbeau engleza.

„Ai nevoie de o doză de curaj ca să duci la bun sfârșit (n.r. o asemenea călătorie). S-ar putea să ai și probleme, am avut și eu glezne umflate, probleme cu tibia, dar astea sunt probleme medicale pe care le poți întreține cu un pic de kineto, masaj, niște medicamente. Dar mental, în fiecare dimineață trebuie să te trezești și să ai un plan. Eu n-am avut nimic structurat, a fost o necunoscută și am avut parte de oameni faini.”, a spus Daniel Horhogea pentru frf.ro, citat de adevarul.ro.

„Ce am făcut eu nu e competiție, e o călătorie”

În urma aventurii de aproape o lună, românul spune că a învățat să nu mai aibă așteptări.

„Ce am făcut eu nu e competiție, e o călătorie. Cele 25 de zile de călătorie mi-au zis să nu am așteptări. Îmi doresc doar ca jucătorii să lupte pentru Echipa Națională. Fiecare generație are drumul ei și dorința de a face ceva. Eu cred în acești băieți. Am văzut dăruire.”, a mai spus Daniel Horhogea, potrivit surselor citate mai sus.

