Cine este și cum arată soția lui Nicolae Stanciu, căpitanul Naționalei României. Se știu din adolescență și l-a însoțit la München

Nicolae Stanciu, omul momentului de la Euro 2024, a avut parte de susținere din parte soției sale. Aceasta l-a aplaudat și i-a scandat numele și nu și-a mai încăput sub piele de fericire când soțul ei a deschis scorul în meciul României împotriva Ucrainei.

Nicolae Stanciu este fără dar și poate omul momentului la Euro 2024. Căpitanul Naționalei României a fost cel care a deschis scorul în meciul împotriva Ucrainei care s-a încheiat cu 3-0. Golul său spectaculos a avut ecou și în presa internațională, iar prestația lui din meciul de debut al țării noastre la Euro 2024 a fost lăudată de cei mai apreciați tactici din lume.

Sportivul a avut o evoluție impecabilă susțină și de soția lui care s-a aflat în tribune. Extrem de emoționantă, Andreea a stat cu sufletul la gură pe tot parcursul meciului și l-a aplaudat atunci când a înscris în poarta adversă.

Cine este și cum arată soția lui Nicolae Stanciu, căpitanul Naționalei României. A fost alături de el la primul meci Euro 2024

Andreea, soția lui Nicolae Stanciu, a trăit la maxim meciul România - Ucraina de la Euro 2024. Tânăra s-a aflat în tribune pentru a-și susține soțul și a avut ocazia să vadă live gol său spectaculos care a descris scroul.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate aceastea, Andreea este cea care i-a fost alături fotbalistul de pe vreme când acesta doar visa să joace astfel de partide. Nicolae Stanciu și-a cunoscut soția încă din adolescență.

Citește și: Loredana, show total în plină stradă, alături de suporterii naționalei. Cum a fost filmată în fața Ateneului Român

Cei doi și-au dat seama că sunt suflete pereche la cinci ani distanță, când actualul căpitan al echipei naționale a decis să ducă relația la următorl nivel. El și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru de vis, la Paris, potrivit spynews.ro.

La acel moment, extrem de fericit, Nicolae Stanciu a dat vestea prin intermediul unei postări pe contul lui de Instagram, în care apărea împreună cu Andreea. „Când mă uit la tine văd în faţa ochilor tot restul vieţii. Te iubesc”, scria el în mediul online.

Ulterior, Nicolae Stanciu și Andreea au spus „Da” în fața ofițerului Stării Civile din Alba Iulia, în prima zi a lunii iunie 2018.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De atunci, ei și-au întemeiat o familie superbă și au împreună doi copii. Prima lor fetiță, în vârstă de 4 ani, s-a născut la Praga, când el juca la Slavia Praga, iar a doua, în vârstă de doar 2 anișori, s-a născut în 2022, când acesta se afla la Wuhan (China).

Potrivit declarațiilor lor, făcute de-a lungul timpului, căpitanul Naționalei României este un familist convins și un tătic implicat în creșterea fiicelor lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andreea, soția lui Nicolae Stanciu, i-a fost alături la Munchen

Nicolae Stanciu s-a bucurat de susținerea soției și la meciul de debut al Naționalei României de la Euro 2024. Andreea a avut ocazia să vadă din primele rânduri golul spectaculos dat de soțul ei în poarta adversarilor încă din prima jumătate de oră a partidei.

Citește și: Iubita lui Radu Drăgușin, imagini emoționante de la meciul de debut al României la Euro 2024. Sportivul i-a dedicat victoria

Tânăra l-a aplaudat și nu și-a mai încăput în piele de fericire atunci când chipul soțului a apărut pe tabelă.

La rândul său, imediat ce a ieșit de pe teren, Nicolae Stanciu a mers să își sărute și să își îmbrățiseze soția.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicolae Stanciu, omul momentului la Euro 2024. A deschis scorul în meciul România - Ucraina

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zii după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri, transmite news.ro.

Căpitanul echipei naţionale a României, Nicolae Stanciu a deschis scorul în meciul cu Ucraina şi spune că nu este important cine marchează, atât vreme cât echipa câştigă.

„Cred că după naşterea fetiţelor mele e cea mai fericită zi, atât din viaţa mea cât şi a colegilor. Ce am trăit azi nu se mai poate repeta! E de neegalat! Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi, la intonarea imnului, e doar odată în viaţă. Sper că azi le-am facut o bucurie. Am jucat pentru ţara noastră, pentru România. Nu este important că am marcat eu. Importantă este victoria echipei!”, a declarat Nicolae Stanciu.

Căpitanul României, Nicolae Stanciu, a fost desemnat jucătorul meciului. "Golul său le-a dat colegilor săi un impuls uriaş. Din punct de vedere tehnic, lovitura sa a fost perfectă şi el a marcat în timp ce a arătat un bun echilibru. Din punct de vedere tactic, a fost vital în sistemul lor, deoarece a impulsionat presingul", a precizat grupul UEFA de Observatori Tehnici, potrivit UEFA.