Creatura ciudată găsită de un pescar a pus pe jar internetul. Ce este vietatea din imagine și de ce vor toți să o cumpere

Bărbatul se afla la pescuit când în plasele sale a prins accidental un rechin însărcinat, ce a decedat ulterior. După ce a observat că prădătorul era gestant, a luat decizia de a-i deschide stomacul. Acolo a găsit trei pui, iar asepecul unuia dintre ei l-a lăsat fără cuvinte.

Micuțul are doi ochi pari, nas și o gură ce-i oferă un chip aproape uman. ”Am găsit inițial mama rechin prinsă în plasa de pescuit.

A doua zi am despicat burta lui și am găsit trei pui. Doi erau ca mama și acesta arăta de parcă ar avea o față umană”, povestește Abdullah, conform The Mirror.

