Creatura „extraterestră” cu cea mai ciudată gură. Ce a ieșit la iveală atunci când un pescar s-a uitat în interior

Un pescar din Statele Unite a povestit cum a prins, din greșeală, o creatură ciudată cu coadă lungă care i-a dat de gândit. Bărbatul nu a stat pe gânduri și a pus rapid mâna pe telefon, făcându-i ființei neobișnuite mai multe poze.

Creatura bizară cu gura ca o ventuză și mai multe rânduri de dinți care i-a speriat pe internauți

Fotografiile au fost ulterior publicate și pe rețelele de socializare, acolo unde vietatea a fost comprată cu un „extraterestru” din filmele de profil. Cel mai ciudat aspect al creaturii a fost, de departe, gura acesteia, care în interior avea mai multe rânduri amenințătoare de dinți.

Internauții au fost de părere că ființa are, într-adevăr, cea mai „ciudată” gură. În timp ce pescuia în Valea Hudson din New York, pescarul Eric Osinkie a dat peste animalul marin cu aspect ciudat.

„M-am dus să pescuiesc și am prins o specie nouă astăzi, aruncați o privire. Este, de departe cel mai ciudat lucru pe care l-am prins vreodată. Am prins-o din greșeală. La început, am crezut că era doar un băț”, a povestit bărbatul despre captura sa neobișnuită, citat de ndtv.com.

Osinkie a distribuit imaginea pe Facebook, iar postarea sa a devenit virală. A acumulat aproape 500 de comentarii și peste 500 de distribuiri. Internauții s-au arătat nedumeriți, iar unii au fost îngrijorați la vederea creaturii aspect ciudat, care nu seamănă cu nimic cunoscut. Tocmai de aceea, unii au comparat ființa cu un extraterestru. „Este înfiorător!”, „Pare că a ieșit dintr-un film horror”, „Arată ca ceva ce nu e de pe planeta asta”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Ce este, de fapt, creatura ciudată. Este denumită și „peștele vampir”

Între timp, Departamentul de Conservare a Mediului din New York (DEC), a făcut „lumină” în acest caz, dezvăluind ce este, de fapt, creatura cu cea mai ciudată gură. Se pare că aceasta este o lampredă de mare, denumită și chișcar marin sau peștele „vampir”, datorită rândurilor de dinți pe care le posedă. Specia este parazită și se hrănește cu alți pești, într-un mod destul de brutal. Odată ce se prinde de victimele sale, le perforează pielea și le extrage fluidele corporale, cu ajutorul gurii sale ca o ventuză.

