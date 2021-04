Cristina Ryan, femeia care jura că a văzut un mic dinozaur în curtea ei. Ce au surprins camerele de supraveghere ale locuinței

Există o mulțime de creaturi ciudate în Florida, însă nu s-a pus problema până acum de dinozauri. De curând, o femeie din Florida a distribuit o înregistrare surprinsă de camerele de supraveghere din locuința sa, spunând că ea consideră că este vorba despre un pui de dinozaur. Videoclipul a ajuns pe rețelele sociale, iar cunoștințele femeii au început să-și dea cu părerea asupra „creaturii misterioase” de pe peluza acesteia.

Christina Ryan a fost uimită când a observat că pe peluza ei a trecut, în timpul nopții „o creatură” cu o formă ciudată. Femeia din Florida a luat înregsitrarea surprinsă de camerele de supraveghere și a distribuit-o în online, fiind convinsă că în curtea ei a ajuns un pui de dinozaur.

Unele dintre cunoștințele femeii care au văzut imaginile au aprobat-o, argumentând că forma animalului din înregistrare este una asemănătoarea cu cea a unui dinozaur.

Înregistrarea a ajuns și în atenția presei internaționale, pentru care Christina a făcut declarații. Aceasta a afimrat că niciun alt animal nu putea merge precum cel pe care l-au surprins camerele de supraveghere.

„Poate că am urmărit Jurassic Park de prea multe ori, dar chiar consider că e un pui de dinozaur. Orice animal care ar fi putut ajuge pe peluza mea la ora 3:40 noaptea nu ar fi putut merge în felul acesta”, a afirmat femeia, potrivit New York Post.

Christina Ryan a explicat că le-a cerut părerea mai multor prieteni și în timp ce unii au aprobat-o alții au încercat să găsească explicații mai plauzibile:

„Unii spun că o pasăre mare, dar asta nu are nici un sens deoarece se vede că are picioare în față”, a spus femeia.

În același timp un alt prieten al femeii a presupus că este vorba despre un cățel, iar ce apare în spatele lui ar fi o lesă.

Deși pare foarte puțin probabil ca Ryan să fi surprins din greșeală un dinozaur pe camerele video, o femeie din Marea Britanie a dat peste o descoperire reală legată de dinozauri, din întâmplare, luna aceasta. Marie Woods, în vârstă de 29 de ani, a găsit o amprentă enormă pe coasta Yorkshire, despre care se crede că are o vechime de aproximativ 165 de milioane de ani și aparținea unui dinozaur. „Tot ce voiam să fac era să iau niște crustacee la cină și am ajuns să mă împiedic de această urmă”, a declarat Woods, un arheolog, pentru Good News Network. "Le-am arătat unor prieteni paleontologi ceea ce găsisem și niciunul dintre ei nu a mai văzut așa ceva. Este cu adevărat interesant", a completat acesta.

Nice Dino print from today ... I had originally gone to collect shellfish for dinner, but got completely distracted by this beast!!! pic.twitter.com/gRprZNiTW4