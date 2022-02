Cum arată acum femeia care a slăbit peste 100 kilograme. Ea a rămas cu o cantitate mare de surplus de piele. "Sunt mândră de mine"

Chessie May, o femeie din America, a fost extrem de mândră de ea când a reușit să slăbească și postează adesea noi video-uri pe contul ei de TikTok unde are peste 230.000 de urmăritori. Chiar dacă a rămas cu foarte mult surplus de piele, femeia este pozitivă și știe că a depus un efort major pentru a reușit să scape de kilogramele în plus, potrivit The Sun.

Cum arată acum femeia care a slăbit 107 kilograme

În decembrie 2019, femeia a apelat la o operație de micșorare a stomacului și a reușit să slăbească enorm, de la 177 kilograme la 69 kilograme.

Citește și: Wendy a slăbit spectaculos după ce un desen făcut de fiul ei a ambiționat-o să facă o schimbare. Cum arată acum

“Așa arăt acum după ce am slăbit 107 kilograme. Nu trebuie să vă placă. Mie îmi place și asta e tot ce contează”, spune Chessie care le-a arătata urmăritorilor ei în mai multe video-uri surplusul de piele pe care îl are acum.

“Eu mi-am făcut singură asta din cauza faptului că nu m-am preocupat de sănătatea mea mentală și am m-am refugiat în mâncare”, a mai adăugat femeia, perfect conștientă de problemele cu care se confrunta.

De câte operații mai are nevoie

Ea a avut nevoie de o operație de micșorare a stomacului pentru a învăța cum să își controleze stările de foame. Chessie a făscut schimbări în alimentația sa, apelând la o dietă care să o ajute să fie în formă.

Citește și: Kim Irving, femeia care a slăbit 45 kilograme după ce toți prietenii ei râdeau de ea. Ce “dependență” are acum tânăra

Acum după ce a văzut că a rămas foarte multă piele în exces, Chessie s-a hotărât să facă și o operație de îndepărtare a excesului de piele.

Medicul ei i-a spus că va fi nevoie de 4 intervenții chirurgicale care să o ajute. Prima operație va fi pentru ridicarea bustului, apoi urmează o operație pentru pielea de pe abdomen și două operații pentru excesul de piele de pe coapse.

Din nefericire, Chessie nu are suma de bani necesară pentru toate aceste intervenții și are nevoie să strângă 10.000 de dolari. Tocmai de aceea, ea a beneficiat de ajutorul donatorilor. În prezent, a strâns aproximativ 6.000 de dolari și se apropie de îndeplinirea visului ei.

În ciuda faptului că a rămas cu mult surplus de piele, Chessie nu se simte descurajată și ăși acceptă corpul așa cum e, știind că va reuși să ajungă din nou pe masa de operație. Femeia speră să poată să îi fie îndepărtat surplusul de piele curând pentru a se bucura pe deplin de noua ei greutate.

Primele episoade din Chefi fără limite sunt în AntenaPLAY ▶