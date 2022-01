Kim Irving, femeia care a slăbit 45 kilograme după ce toți prietenii ei râdeau de ea. Ce “dependență” are acum tânăra

Kim Irving, un makeup artist din North Yorkshire, a slăbit enorm, de la 107 kilograme la 62 kilograme, după ce se săturase ani la rând să fie considerată de apropiații ei “prietena aia grăsuță și de trebă”.

Femeia în vârstă de 36 ani a reușit să slăbească 45 kilograme după ce a apelat la o operație de micșorare a stomacului. Intervenția chirurgicală a fost făcută în Turcia, în 2019 și a costat-o 2.700 de lire.

Kim Irving, de la 107 kg la 62 kg în 2 ani

După intervenția la stomac, femeia a reușit să slăbească rapid, pierzând în greutate 45 kilograme. Cu toate acestea, ea era nemulțumită de felul în care arăta pielea ei după operație.

Cantitatea de piele lăsată era foarte inestetică și o făcea pe Kim să se simtă nesigură de ea. Make-up artista a decis să apeleze la o intervenție chirurgicală prin care să elimine excesul de piele. Operația a avut loc în septembrie 2021 și a costat-o pe Kim 5.500 lire.

Motivul pentru care ea a ales să se opereze în Turcia a fost pentru că intervenția a costat-o mult mai puțin decât ar fi costat-o în Marea Britanie. Prin urmare, Kim a apelat la o operație de îndepărtare a surplusului de piele de pe abdomen și o intervenție de ridicare a bustului cu injectarea de grăsime.

Astfel, ea a trecut de la haine mărimea 10 la cele de măsura 8. Chiar dacă intervențiile ei au fost unele de succes, o astfel de transformare necesită asumarea de riscuri mari în cazul în care rezultatul nu este cel așteptat.

Kim a cercetat îndeaproape riscurile acestor operații pentru a evita eventualele probleme de sănătate care ar fi putut apărea.

Kim, care e mama a trei copii, Maddison, în vârstă de 18, Lily, 15 ani și Aiden, în vârstă de 14 ani, a reușit în sfârșit să poarte hainele pe care și le-a dorit dintotdeauna să le îmbrace, după ce a scăpat de surplusul de piele.

Femeia a povestit că s-a îngrășat foarte mult după ce a început să lucreze la un restaurant chinezesc în adolescență și primea mereu mese gratuite acolo, potrivit Daily Mail.

La ce proceduri a apelat Kim pentru a fi în formă

“Am încercat multe diete și am reușit să slăbesc 12 kilograme. Apoi, oricât de mult mă străduiam, nu mai funcționa nicio dietă și nu am reușit să slăbesc mai mult de atât. Așa că am început să mă documentez despre operațiile care ajută la pierderea în greutate. Am slăbit 45 kilograme și mă simt mai bine ca oricând. (…) Sunt atât de fericită cu noul meu corp. Chiar dacă am fost grasă, nu m-am simțit exclusă din cauza asta. Am fost mereu prietena aia plinuță și amuzantă”, a mai adăugat Kim.

Ea își amintește că multă vreme s-a chinuit să își găsească hainele pe măsura ei atunci când era plinuță și să săturase de faptul că nu putea purta rochiile pe care și le dorea.

“După ce m-am întors din Turcia, am slăbit 6 kilograme în 9 zile. Nu îmi venea să cred când am urcat pe cântar. (…) La doi ani după operație, am reușit să dau jos 37 kilograme, fără să include kilogramele pierdute datorită dietelor pe care le-am ținut înainte de a mă opera”, a mai completat Kim.

După ce a ajuns la dimensiunile pe care și le-a dorit, Kim a spus că a devenit dependentă de shopping. O perioadă a făcut în mod compulsiv cumpărături, luând toate modelele de haine pe care în sfârșit le putea purta.

“Am dezvoltat o dependență de cumpărături pentru că abia așteptam să probez haine noi și bikini, fără să mă mai îngrijorez în legătură cu pielea mea lăsată. (…) Venea curierul cu coletele cu haine în fiecare zi. Îmi iubesc corpul acum și sunt mult mai încrezătoare”, a mai spus Kim.

