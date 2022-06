Cum arată astăzi Eden Wood, fetița care a câștigat peste 300 de premii de frumusețe în copilărie

Eden Wood s-a născut născută pe 18 februarie 2005 în Arkansas și a devenit una dintre cele mai cunoscute fetițe la doar câțiva ani datorită frumuseții sale care a cucerit mapamondul. Ochii săi albaștri și trăsurile angelice i-au adus popularitatea la nivel internațional pe când avea doar șase ani.

Cum arată astăzi Eden Wood, cea mai apreciată fetiță la concursurile de frumusețe pentru copii

Astăzi, tânăra Eden Wood este domnișoară în toată firea, are 17 ani și continuă să răpească inimile oamenilor de pretutindeni. Timpul a trecut, ea s-a schimbat însă chipul său păstrează aceeași strălucire care a făcut-o cunoscută în întreaga lume.

Eden Wood a primit roluri în producții de succes la o vârstă la care copiii se joacă cu păpușile. În scurt timp de la primele sale apariții ea a devenit vedetă de televiziune în reality show-uri care s-au bucurat de ascensiune fulminantă.

Ea este cunoscută pentru rolul ei ca Darla din The Little Rascals Save the Day și pentru numeroasele ei apariții la reality show-ul Toddlers & Tiaras. După prima ei apariție în Toddlers & Tiaras în 2009, Wood a apărut pe Nightline, The View, Good Morning America și The Talk pentru a vorbi despre controversele din lumea concursurilor de frumusețe pentru copii.

În 2011, a fost anunțat că va filma propriul ei reality show, care va fi difuzat pe canalul de televiziune Logo numit Eden's World. Ea a apărut și la Eric Andre Show cântând melodia „Country Queen” la vârsta de șapte ani. Wood este singură la părinți și provine dintr-o familie obișnuită. Mama ei, Mickie Wood, a născut-o la 40 de ani și a apărut pe ecran cu ea în Toddlers & Tiaras.

