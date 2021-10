Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fetiță din lume”, imagini de pe patul de spital. Ce a pățit modelul și în ce stare se află

Thylane Blondeau a publicat pe rețelele sociale, imagini realizate pe patul de spital, mărturisindu-le fanilor că a a fost operată de urgneță, după ce un medic i-a descoperit un chist ovarian de peste 5 centimetri. Thylane Blondeau a mărturisit că în prezent se află în afara oricărui pericol și le-a mulțumit medicilor care au ajutat-o.

Totși, înainte de operație, Thylane Blondeau a avut parte de un adevărat periplu prin spitale, după ce mai mulți medici nu i-au identificat încă d ela început problema.

Thylane Blondeau, operată de urgență

Thylane Blondeau a menționat că „nu era sigură dacă să posteze sau nu” mesajul, însă în cele din urmă a hotărât să povestească.

Modelul francez a povestit că a fost operată acum un an, iar la 3 luni distanță, durerile au revenit:

"Anul trecut am fost operată de urgență după ce un chist ovarian mi-a explodat în stomac. După 3 luni de la operație am început să am dureri iar și am crezut că este de la intervenție. Anul acesta am fost consultată de trei ginecologi, am vizitat patru centre de radiologie din Paris și toți mi-au zis același lucru: Nu-ți face griji. Nu ai nimic. Totul este doar în capul tău. Acum patru zile, am ajuns iar la urgențe pentru că mă durea burta îngrozitor. Mi s-a spus că totul e în regulă și să revin la control peste 2 - 3 luni”, a scris modelul.

Modelul a precizat că în ziua următoare a avut de-a face cu un medic care i-a descoperit un chist de 5,6 centimetri și care a operat-o de urgență.

Cum se simte Thylane Blondeau, după operație

Thylane a mărturisit că acum în sfârșit este într-o stare bună:

„Azi sunt în sfârșit bine! Sunt fericită că nu am renunțat. Mi-au salvat viața! Le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine și care m-au ajutat să trec peste această problemă. Din experiența asta am învățat că atunci când corpul te doare trebuie să vezi cât mai mulți medici, ca să primești un diagnostic corect și să te vindeci. Chiar și cea mai mică durere poate să ascundă o problemă importantă”, a spus modelul.

Thylane Blondeau a fost supranumită „cea mai frumoasă fetiță” pe vremea când avea numai 6 ani

Thylane Blondeau s-a născut în anul 2001 și și-a început cariera de model când avea numai 4 ani. Atunci a defilat pe catwalk pentru Jean Paul Gaultier.

Faptul că are părinți celebri a ajutat-o să se lanseze, însă frumusețea ei a adus-o în situația de a fi cunoscută în întreaga lume. Tatăl ei este fotbalistul Patrick Blondeau, iar mama ei este celebra actriță și prezentatoare TV din Franța, Veronika Loubry.

Thylane Blondeau are o carieră de success ca model, ea participând de-a lungul timpului la prezentările marilor case de modă.

În același timp, tânăra a mărturisit că face lecții de canto, știe să cânte la tobe și la pian și că este pasionată de actorie.

În 2015 Thylane Blondeau a jucat în filmul „Belle & Sebastian: The Adventure Continues” și a mărturisit că i-a plăcut extrem de mult acea experiență.

