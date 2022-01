Cum arată bebelușul care s-a născut cu șuvițe. Medicii au rămas uimiți când au văzut-o

Un bebeluș s-a născut cu părul decolorat pe suvițe și i-a luat prin surprindere pe specialiști. De regulă foarte puțini bebeluși se nasc cu păr care le acopere întreg capul, dar acest caz este unul extrem de rar.

O fetiță s-a născut cu părul castaniu, dar vârfurile părului sunt blonde. Se pare că fetița este la modă fără să știe. Moda cu șuvițele blonde pe un păr castaniu a apărut în anii ’90.

