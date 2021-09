Cum arată Moriah Mills, femeia care spune că nu poate avea prietene pentru că iubiții lor îi fac avansuri

”Am fost întotdeauna eu, sunt un pic singuratic și am preferar mereu propria companie. Nu prea am încredere în oameni și nu-mi fac griji pentru că nu am un prieten bun. Îmi păsa, dar acum mă iubesc pe mine.”, a explicat ea.

Moriah, care împărtășește bucăți din viața ei de zi cu zi, cu cei 100.000 de adepți de pe Instagram, spune că majoritatea femeilor sunt geloase pe ea deoarece primește atenția partenerilor lor.

Citește și: Kazumi, modelul care oferă nuduri gratuite persoanelor vaccinate anti-Covid. Cum arată tânără în vârstă de 24 ani

”Soții și iubiții lor mă doresc. Sunt foarte drăguță, dar poate simt că sunt îngâmfată din cauza aspectului meu. Nu ar putea fi mai greșit. Sunt cu picioarele pe pământ”, a afirmat femeia.

Cum o afectează pe Moriah Mills despre faptul că nu are prietene

Ea a mai explicat că era timidă la școală și că i-a fost greu să-și facă prieteni, așa că a preferat să se concentreze pe studiu și pe evoluția ei.

Modelul, care și cântă, a spus că are probleme de încredere și că lucrează la rezolvarea lor. Ba mai mult, ea speră ca în viitor să poată lega relații de prietenie.

Citește și: Jasmine Tridevil a cheltuit 20.000 de dolari pentru a avea trei sâni. Cum arată pieptul ei

Chiar dacă nu are prietene, Moriah petrece timp și cu alte persoane. Ea susține că nu duce lipsă de admiratori: ”Îmi place romantismul, să fiu curtată. Mulți bărbați mă scot la cină”, potrivit The Sun.