Viața se va schimba după ce vei citit! Cum funcționează legea atracției, vibrația universală și câmpurile energetice

Legea Atractiei nu e o lege nouă pentru omenire, doar că începem să ne reamintim de ea, să o înțelegem cu adevarat si să o folosim deliberat la crearea realității noastre. Legea Atractie simplu stipulează că ceea ce este de vibrație asemanătoare se atrage. Este pur și simplu, fizică. Ceea ce aduce în plus în conștiința noastră este ideea de responsabilitate pentru propria viață, propria realitate și toată creația noastră.

Ȋn fiecare secundă din viața noastră noi lansăm în Univers semnale despre vibratia si preferințele noastre in mod constient dar, de asemenea, de cele mai multe ori , inconștient. Ne este imposibil să nu o facem deoarece in fiecare moment dat noi ne gândim ori la viitor ori la ce am facut in trecut ori analizăm situația pezentă, o judecăm, o apreciem sau din contra, nu suntem de acord cu ea, ne place sau ne displace, ne simtim fericiți sau triști, vibrăm in exterior fericire autentică sau fricile noastre. Numai în momente adânci de meditatie sau în timpul somnului reușim să oprim acest torent de gânduri și emoții.

Si acum gândiți-vă la ce spuneam mai devreme referitor la câmpul pe care îl creăm în jurul nostru si cum atragem către noi ganduri, emoții , evenimete, circumstanțe și relații care reflectă vibrația noastră practicată preponderent.

Nu prea avem multe de comentat la legea asta, e la fel de precisă si implacailă precum gravitația, nu se lasă convinsă să ne aducă altceva decât ceea ce am proiectat noi înafară, e ca un bumerang: ce emiți înafara ta, inevitabil se întoarce la tine.