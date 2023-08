Cum s-a răzbunat un bancher pe iubita lui chiar la petrecerea de logodnă, după ce a aflat că l-a înșelat: „I-a rănit pe toți”

Bancherul italian Massimo Segre în vârtă de 64 de ani ar fi trebuit să se însoare cu politiciana Cristina Seymandi în vârstă de 40 de ani. Bărbatul a anulat logodna într-un mare fel, după ce a aflat că femeia l-a înșelat cu un avocat.

Ceea ce începuse ca un discurs în cadrul petrecerii de logodnă s-a terminat cu un anunț de despărțire. Italianul Massimo Segre a luat cuvântul în fața mulțimii adunata la petrecerea de logodnă. Cristina Seymandi se afla lângă el în timpul discursului, potrivit torino.corriere.it.

Italianul în vârstă de 64 de ani a primit apaluze când a anunțat că nunta a fost stabilită pentru luna octombrie. Tăcerea s-a lăsat imediat după ce bărbatul a spus care a fost motivul real pentru care a luat microfonul și a început să vorbească.

Ce i-a făcut un bărbat iubitei sale, după ce a aflat că a înșelat-o

Bancherul a declarat în fața invitaților că femeia cu care ar fi trebuit să se căsătorească trăiește, de fapt, o poveste de dragoste cu un alt bărbat.

„Aș vrea să vă anunț pe toți cei de aici că în octomrie eu și Cristina ne căsătorim. Aici avem lista cu invitații pe care am scris-i și rescris-o de mai multe ori. De pe 3 martie 2020 de când ne cunoaștem am sperat că vom ajunge în acest punct al relației noastre, pe care l-am amânat până acum de 3 ori. Care e cadoul meu pentru Cristina? Am spus mereu că dacă iubești o persoană trebuie să te gândești mai întâi la ea, apoi la tine. În această seară doresc să-i dăruiesc Cristinei libertatea de a iubi. Dragă Cristina, știu cât de îndrăgostită ești! Atât mental cât și sexual, așa cum i-ai spus unei persoane. Și mai știu că înaintea lui ai mai avut o aventură”, a spus italianul spre surprinderea femeii.

Bancherul a precizat că a ținut să facă public motivul despărțirii, ca nu cumva Cristina să invoce motive false și să pară că el este vinovatul destrămării relaației

Dragi prieteni, să nu credeți că îmi place să recunosc în fața voastră că sunt încornorat. Dar vreau să vă spun adevăratul motiv al despărțirii noastre: „O banală infidelitate înainte de nuntă”.

Bancherul i-a urat o viață frumoasă alături de avocat femeii de care s-a despărțit în mod public. Bărbatul i-a spus femeii că poate merge în vacanță în Grecia cu amantul ei și că este duspus, dacă ea va dori, să reia relația profesională când se întoarce din vacanță. „Relația noastră amoroasă se încheie aici”, a conchis bărbatul care le-a cerut scuze invitaților pentru toată situația.

Cristina Seymandi a declarat ulterior într-un interviu că nu se aștepta ca bancherul să facă un asmenea gest. „Am crezut, inițial, că face o glumă. Cu cât vorbe amai mult, am înțeles ce vrea să facă. Am încetat să mai ascult, am fost uluită, împietrită. I-a rănit pe toți cei care ne cunosc”.