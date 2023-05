Cum s-a răzbunat o mireasă pe soacra ei chiar în ziua nunții. Mirele și invitații nu au știut ce să mai facă

O soacră s-a înfuriat la culme pentru că a fost umilită de mireasa fiului său. S-a întâmplat chiar în timpul petrecerii de nuntă, după ce femeia a încălcat o regulă stabilită de proaspăta soție a băiatului ei.

În timp ce la unele nunți, invitații sau familia obișnuiesc să țină discursuri, nu toată lumea agreează tradiția populară. O mireasă a fost brutal de sinceră cu privire la această preferință și a interzis speach-urile.

Nu toată lumea a fost de acord. Soacra ei a ținut neapărat să spună câteva cuvinte, spre nemulțumirea miresei care n-a ratat ocazia să se răzbune.

Cum s-a răzbunat o mireasă pe soacra sa chiar în ziua nunții

”Deci urăsc discursurile. Nu am înțeles niciodată rolul lor. Cred că sunt plictisitoare, epuizante și foarte foarte forțate. Este părerea mea și nu am forțat pe nimeni să gândească la fel. Am asistat la lungi discursuri fără să mă plâng ca orice altă ființă umană. Când a venit rândul meu să mă căsătoresc, totuși, nu am cerut niciun discurs. Am scris că îi iubim pe toți și că știm că ne iubesc, așa că dacă vor să ne spună ceva să ne spună în direct, în privat.

Soțul meu s-a gândit că a fost amuzant, dar el știe ce cred eu despre discursuri. Am avut o mică nuntă, doar cu cei dragi, un weekend lung. (...) A venit cina și soacra s-a ridicat și a început să spună că știe faptul că e interzis discursul, dar este singurul ei fiu, așa că va face cum dorește. Nu am auzit restul pentru că vedeam roșu. Surorile mele și domnișoarele de onoare au fost șocate. M-am prefăcut că nu vorbește și mi-am continuat conversația cu fetele mele. Au făcut la fel.”, a povestit mireasa pe Reddit.

Femeia a recunoscut că gestul ei, prin care și-a umilit soacră, a provocat supărare în familia soțului. Ea spune că atât cumnatele, cât și soacra erau ”furioase”.

”Soțul meu a fost atât de supărat încât i se citea pe chip, a refuzat să se uite la mine. Restul nopții a fost incomodă. Rudele soțului au stat îmbufnate pe scaun. Am vrut să mă asigur că nu am stricat totul și am ajuns să mă distrez de minune cu familia și prietenii. Soțul meu a spus că am procedat foarte greșit. Nu am putut să o forțez pe soacră să tacă naiba și știa că nu o va face indiferent cât de mult m-am opus. Nu trebuia să o umilesc așa. Se pare că mariajul nostru a început pe picior greșit”, a continuat ea.

