Cum s-a scuzat în fața polițiștilor o femeie care a provocat un accident în lanț! Replica ei te va lăsa fără cuvinte: ”Zi de zi am băut...”

Un accident teribil a avut loc în județul Dâmbovița, iar vinovată de producerea acestuia a fost o șoferiță de 50 de ani, care se afla sub influența alcoolului.

Femeia a lovit o ambulanță care circula regulamentar și mai apoi a izbit mașina unui preot, care era parcată. La scurt timp, însă, după ce polițiștii au văzut că aceasta consumase alcool, femeia s-a scuzat într-un mod incredibil, dând vina pe cafea.

”Nu ştiu. Am zis, probabil din cauza cafelei. Două cafele am băut, dar din acelea cu irish. Zi de zi am băut din aceea că era mai dulce, dar n-am ştiut că are aşa ceva”, a spus șoferița.

Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 71, în comuna Aninoasa, unde femeia în vârstă de 50 de ani, care se îndrepta spre Târgovişte, a pierdut controlul asupra volanului şi a ajuns pe celălalt sens de mers. Ea a lovit o ambulanţă, după care a izbit maşina unui preot care era parcată în față unei curți.