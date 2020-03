Cutremur 77. Amintirile soțului poetei Ana Blandiana, Romulus Rusan: "A căzut în gol de la etajul șapte, la etajul doi!"

Catrastofa a adus pagube imense întregii Românii, cel mai afectat oraș fiind Capitala. Sub zidurile reci ale Bucureștiului și-au pierdut viața mii de oameni și zeci de personalități, printre care amintim Toma Caragiu, Alexandru Bocăneț, Doina Badea, A.E Baconsky, Filofteia Lăcătușu, Mihai Gafița, Veronica Porumbacu și soțul ei, criticul și istoricul literar Mihail Petroveanu, Eliza Petrăchescu.

43 de ani de la cutremurul din '77. Cum a fost găsit, de fapt, Toma Caragiu: ”Sunt doi. Doi oameni îmbrățișați, două vieți...” Cine a mai pierit în blocul Colonadelor, fost Continental

Soțul poetei Ana Blandiana, Romulus Rusan, unul dintre supraviețuitorii acelor momente, amintiri dureroase:

„Aveam un apartament la etajul șapte. Singur fiind, am sunat la Cluj, să vorbesc cu sora mea. Eram pe o dormeză și, deodată am simțit mișcarea. Nu i-am spus soră-mii, era sperioasă ca mama. Abia în momentul în care s-a stins lumina, am închis telefonul. M-am trântit pe pat, pentru că începuse să se miște totul în jur, o mișcare ca de ciur, așa. Stăteam pe burtă și mă țineam de pat. A căzut în gol de la etajul șapte, la etajul doi!”