Demi Bradford a vrut să-și cumpere o rochie spectaculoasă, însă a avut parte de o surpriză neplăcută când a deschis coletul

Demi Bradford, în vârstă de 21 de ani, a spus că a avut parte de o surpriză neplăcută la cumpărături după ce și-a comandat o rochie în valoare de 4,99 lire sterline care era disponibilă doar într-o singură mărime, potrivit The Mirror.

Când a sosit coletul, tânăra a fost surprinsă când a văzut cât de mic era articolul vestimentar, iar când a pus rochia lângă o sticlă de apă de un litru, cele două obiecte păreau aproximativ de aceeași dimensiune.

Tânăra londoneză a încercat să îmbrace rochia și și-a dat seama că nu o poate purta pentru că, deși a reușit să încapă în ea, materialul care se întindea pe trup era complet transparent.

Ce a declarat Demi Bradford despre coletul primit

„De îndată ce am scos rochia din pachet, am fost sigură că trebuie să fi primit un colet greșit. Rochia e minusculă. Părea că i se potrivește unui copil de cinci ani. Eram sigură că nu aveam cum să pot îmbrăca rochia. Materialul rochiei era elastic, dar nu credeam că se va întinde atât de mult încât să se mă încapă. Când în cele din urmă am probat rochia, era total transparentă! Puteai vedea absolut totul. Materialul trecuse de la albastru deschis la complet transparent. Nu aș putea să-l port vreodată în afara casei.

Tânăra s-a filmat în timp ce făcea o comparație între modelul de rochie promovat pe site-ul companiei de unde și-a făcut comanda și produsul primit, de fapt. Demi a mărturisit că i-a plăcut foarte mult stilul rochiei și a fost încântată când a primit coletul, însă ce a urmat a fost dezamăgire totală.

Tânăra din Marea Britanie a publicat pe TikTok un videoclip care a devenit foarte popular, în care arată cât de mic este articolul vestimentar și cum îi vine.

„Singurele asemănări între ce trebuia să fie și ce e, de fapt, au fost modelele de pe rochie, dar în afară de asta, nu era nimic așa cum mă așteptam. Le-am trimis prietenilor mei imagini cu rochia și toți au râs puțin din asta. Nu le venea să creadă cât de mică arăta rochia și au fost de acord că nu ar putea fi purtată într-o seară."

