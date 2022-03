Un bărbat a vrut să repare găurile dintr-un perete al casei, dar a descoperit o cutie bizară. Peste ce a dat când a deschis-o

Un tânăr a decis împreună cu iubita lui să își cumpere o casă veche. Nu au analizat foarte bine locuința înainte. După ce formalitățile au fost gata, cei doi s-au apucat să exploreze casa și să facă tot felul de lucrări de reparație.

La un moment dat, în timp ce voia să astupe găurile dintr-un zid, bărbatul a făcut o descoperire neașteptată. A dat peste o cutie misterioasă și, când a deschis-o, surpriza a fost de proporții.

Un bărbat și-a cumpărat o casă și a descoperit o cutie bizară ascunsă într-unul dintre pereți

Tânărul împreună cu iubita sa au decis de curând să achiziționeze o locuință veche, construită în anii 1920. Știau că respectiva casă are nevoie de multe reparații și lucrări de renovare, dar în absolut niciun moment nu s-au gândit că totul se va transforma într-o adevărată „aventură” surprinzătoare.

Citește și: Un bărbat a cumpărat o casă și a vrut să schimbe parchetul vechi, dar a descoperit o „comoară”. Peste ce a putut să dea

Era o zi obișnuită atunci când bărbatul a decis să astupe niște găuri aflaate într-unul dintre pereții din podul casei. La un moment dat, atenția i-a fost atrasă de un detaliu cât se poate de straniu. Într-una dintre crăpăturile zidului se afla o cutie prăfuită de lemn.

Fără să mai stea pe gânduri, tânărul a luat-o și a curățat-o. Așa a descoperit faptul că pe capac stătea scris mesajul „nu elibera” (n.r. tradus din limba galeză). Tot în preajmă, o oglindă veche i-a atras atenția și, când a dat-o jos de ep perete, un sunet ciudat s-a auzit, ca și când s-ar fi aflat ceva în interior. A spart oglinda și printre cioburi a găsit cheia pentru obiectul din lemn, descoperit într-o gaură din perete.

Curios din fire, bărbatul a deschis cutia și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce se afla înăuntru, de fapt: un lanț cu un pandantiv, o parte dintr-o tablă ouija, despre care se crede că ar fi folosită la ritualuri magice, o șuviță de păr și o altă cheie, cel mai probabil de la un alt mister ascuns în casa pe care au cumpărat-o.

Citește și: O femeie a cumpărat o casă și s-a apucat să dea cu aspiratorul când a descoperit o ușă „secretă” în podea, sub covor. Ce a găsit

Tot în aceeași locuință, tinerii au făcut și alte descoperire uluitoare.

„Am făcut o mare greșeală să cumpărăm o casă din 1920 la o licitație organizată în pandemie, nu am vizitat-o și nici nu am verificat actele. Este șocant ce am găsit în interiorul camerei secrete, am crezut inițial că o să fie goală. Am găsit o biblie agătață de un cui în tavan și multe altele”, a dezvăluit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Clipurile video realizate de cei doi tineri au ajuns pe TikTok și au adunat milioane de vizualizări și mii de reacții din partea internauților.

Marea premieră Dancing on ice - Vis în doi se vede în AntenaPLAY ▶ Aventura pe gheață începe sâmbătă