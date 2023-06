Două femei trans au plătit câteva sute de mii de dolari pentru intervențiile estetice. Britney și Angellica și-au dorit să devină două păpuși Barbie.

Doi băieți au devenit adevărate păpuși Barbie. Au intrat împreună în sala de operații pentru a-și mări fundul. Câți bani au plătit | captură video youtube

A-ți face un nume în industria modelingului poate fi o treabă destul de grea și este și mai dificilă pentru femeile trans, așa cum este cazul lui Britney și al Angellicăi.

Catalogându-se drept „cele mai bune păpuși Barbie”, Brittney și Angellica s-au împrietenit după ce s-au cunoscut în viața reală și s-au dus să-și mărească fundul împreună. Cele două au cheltuit peste 200.000 de dolari pentru intervențiile estetice și s-au obișnuit cu părerile necerute ale celorlalți, astfel că nu le mai iau în considerare.

„De ce eu fac asta are vreo legătură cu tine?” a adăugat Angellica. „Nu știi nimic despre mine, așa că...”, a spus ea într-un interviu pentru canalul de YouTube Truly.

„Oamenii cred că noi vrem oameni cu bani sau că suntem gata să le luăm bărbații femeilor”, a intervenit și Britney.

Angellica a fost unul dintre cei mai tineri pacienți pe care medicul estetician l-a avut. „Obișnuiam să mă uit în oglindă și să mă întreb de ce nu sunt fericit, dar acum totul s-a schimbat. Lumea ne strigă pe stradă că suntem false ori din plastic, iar eu le spun că nu-mi cunosc povestea”.

De la ultima sa apariție, Britney a făcut mai multe operații pentru mărirea sânilor și a fundului, în total peste 100.000 de dolari pentru intervențiile estetice. „Nu există o limită pentru mine, mă gândesc chiar că o să mor chiar pe masa de operații”, a glumit ea.

Tânăra și-a început tranziția de la 13 ani, când nu a vrut să mai meargă la școală din cauza actelor de bullying din partea celorlalți adolescenți. „Mi-am urât viața și corpul, rugându-mă ca într-o zi să mă trezesc și să fiu fată. Ceea ce am făcut mi-a salvat viața”.

La rândul ei, Angellica a făcut rinoplastie, dar și o intervenție de a-și feminiza fața, plus operații la nivelul bărbiei, a buzelor și a frunții. Nu mai semăn cu nimeni din familie, iar atunci când mă întâlnesc cu ei (n.r. membrii familiei), îmi amintesc că obișnuiam să arăt așa cândva.

I-am spus docotorului să nu intervină în zona ochilor, pentru că este ceea ce mi-a rămas de la părinți și de la frați. Mi-am început tranziția pe când aveam 20 de ani și nu-mi dădusem timp pentru a afla cine sunt sau ce vreau cu adevărat. Mă duceam la show-urile cu drag queen de când aveam 18 ani și mi-am dat seama că nu costumul mă reprezintă, ci eu îmi doream de fapt să am un stil de viață. Acum când mă uit în oglindă îmi spun wow, cine e tipa asta frumoasă?

A fost greu pentru că m-au dat afară de la salonul unde lucram, am fost discriminată, dar acum fac mai mulți bani decât propriul meu șef”, a spus Angellica.

În prezent, Britney este model și actriță, la fel și prietena ei. „Când am văzut-o prima dată, mi-am dorit să fiu ca Britney, iar cu cât am cunoscut-o mi-am dat seama că este o persoană minunată. Am intrat împreună în sala de operații, ținându-ne de mână. Acum ne împărțim hainele, produsele de make-up, băieții (râd).

În ciuda criticilor, mi-aș dori ca oamenii să se uite la noi ca fiind tot ființe umane. Chiar dacă arătăm ca niște păpuși Barbie, nu înseamnă că suntem obiecte sau accesorii. Când oamenii ne spun că suntem din plastic, de fapt asta este ne este și obiectivul”, a fost mesajul transmis de tânără.