Ea e femeia considerată cea mai tatuată din țara ei. Cum arată când renunță la haine: „Oamenii se tem de mine” | Foto

Tânăra este model Onlyfans și susține că a cheltuit o avere pentru tatuajele pe care le-a adunat pe corp de-a lungul timpului. Iată cum arată din cap până în picioare, dar și care e motivul pentru care oamenii se sperie de ea la prima vedere!

Becky Holt, căci despre ea este vorba, este o tânără din Marea Britanie, în vârstă de 34 de ani, care e considerată „cea mai tatuată femeie din țara ei”, potrivit dailymail.co.uk.

Însă, imaginea pe care a căpătat-o nu este întotdeauna un lucru tocmai benefic, căci mulți ajung să se teamă de ea pe stradă. Iată mai multe imagini cu tânăra tatuată aproape complet!

Cum arată tânăra atunci când apare în costum de baie | Foto

Becky Holt susține că din cauza felului în care arată îi este refuzat accesul în baruri și restaurante. Ea a mai dezvăluit că nu i-a fost permis să intre nici măcar atunci când localul era aproape gol.

Cu toate acestea, tânăra se simte bine în pielea ei și consideră că acest lucru s-ar întâmpla tocmai din cauza prejudecăților managerilor cu privire la aspectul ei fizic, potrivit sursei citate mai sus.

Tânăra a mai dezvăluit că a cheltuit nici mai mult, nici mai puțin de 35.000 de lire sterline pentru ca 95% din corpul său să fie acoperit de acele desene.

Becky, care are și ea o fetiță de doi ani, recunoaște că cel mai tare o deranjează atunci când oamenii o întreabă ce va face cu tatuajele pe măsură ce înaintează în vârstă:

„Acest lucru mă enervează cel mai tare, pentru că cine are o piele bună la 60 de ani, indiferent dacă are sau nu tatuaje?”, a spus ea, citată de dailymail.co.uk.

Tânăra a dezvăluit care a fost primul tatuaj pe care și l-a făcut

Becky Holt susține că primul tatuaj și l-a făcut la vârsta de 15 ani, atunci când a decis să își imprime numele iubitului ei de atunci în zona intimă. Cu toate acestea, ea recunoaște că nu acela a fost cel mai dureros tatuaj, ci unul făcut la subraț:

„Cel mai dureros loc a fost la subsuoară, a fost oribil.”, a explicat ea, citată de sursa menționată mai sus.

În ciuda durerii, ea susține că a meritat orice sacrificiu, deoarece îi place să iasă în evidență și să facă artă din propriul corp:

„Îmi place să ies în evidență, îmi place opera de artă, îmi place timpul și dedicarea pe care le necesită un tatuaj, așa că am mi-am acoperit întregul corp. Primul tatuaj mare l-am făcut pe coapsă. Preferatul meu este <<Labirintul>>, însă am și tatuaje care să îmi amintească de părinții mei, de sora mea și mai am de gând să îmi fac unul și cu numele fiicei mele. Cu toate acestea, am și unele tatuaje care nu au nicio semnificație.”, a mai adăugat Becky Holt, citată de sursa menționată mai sus.

