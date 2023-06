Celina, 37 de ani, și soțul ei Joseph, 44 de ani, din Colorado, au avut șocul vieții lor când au aflat, după trei copii și 10 ani de căsătorie, că erau de fapt verișori.

Doi soți au avut surpriza vieții lor, după aproape 11 ani de căsătorie și trei copii. Ce le-a arătat rezultatul unui test ADN | captură video YouTube

Totul a început când Celina a decis să-și investigheze moștenirea genetică, dar nu s-a gândit niciodată că va descoperi un adevăr care să zdruncine, din temelii, fundația familiei sale fericite.

Citește și: Un bărbat, care își urmărea găina, a găsit sub casa lui un oraș dispărut, care găzduia cândva 20.000 de oameni. Ce a urmat

Doi soți au aflat că sunt verișori, după aproape 11 ani de mariaj. Cum au reacționat copiii când au aflat vestea

Celina și Joseph s-au hotărât să facă testul ADN și au aflat faptul că sunt rude. Într-un interviu acordat pentru canalul de YouTube Truly, cei doi au povestit cum li s-a schimbat viața, după ce femeia a făcut marele anunț prin intermediul unei postări în social media.

În ciuda veștii, cuplul avea o familie unită și a decis să rămână împreună. Dar când și-au împărtășit povestea online, au primit multe reacții și comentarii negative, cum că mariajul lor ar fi unul „deranjant” și „dezgustător”.

Indiferent de comentariile de ură pe care le-a primit familia, Celina și Joseph au început să nu le mai dea importanță cârcotașilor: „Celor care ne-au lăsat comentarii negative, este ușor să vorbim fără să cunoaștem toată povestea din spate. Am aflat vestea aproape 11 ani mai târziu, după ce am făcut trei copii. Doar că nu este ceva de care să te desparți ușor și de la care să pleci”, a explicat bărbatul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: A vrut să-și găsească părinții biologici, dar a făcut o descoperire neașteptată. Cine era, de fapt, femeia cu care are doi copii

Cei doi s-au întâlnit la o petrecere de Halloween, apoi au mers la bowling și ulterior s-au sărutat. Sunt căsătoriți de 17 ani, dar împreună de 17 ani și patru luni. Au trei copii, doi băieți și o fată.

„Când m-am gândit la testul ADN, am stat puțin pe gânduri, observând că fata mea are pielea foarte închisă la culoare, iar băieții au părul creț. Mulți m-au întrebat de unde sunt eu, spunând că sunt din America. Nu am avut habar de ce aș fi putut să aflu.

Când am aflat că eu și soțul meu suntem verișori, după ce am văzut în baza de date, am crezut că mi se face rău. Lui nu-i venea să creadă. Am decsoperit că suntem rude de până în gradul cinci.

În capul meu era faptul că vom divorța, dar apoi m-am gândit că pentru familia noastră și pentru tot ce am construit împreună, nu voi renunța. A fost un moment de cotitură, ne uitam unul la altul știind că suntem verișori”, a povestit Celina în interviu.

Copiii nu au avut o reacție ieșită din comun, astfel că au și uitat ce s-a întâmplat: „Nu este ceva important pentru mine, poate țin cont de faptul că sunt oricum prea tânăr și aproape că am și uitat”, a povestit unul dintre copii.

Inclusiv tatăl femeii nu este deranjat de veste și vrea să-i vadă pe cei doi fericiți și uniți în continuare.

„Nu am avut nicio idee despre asta. Cu siguranță, trebuie să rămână o familie unită, se completează reciproc, sunt împreună de mult timp, la fel ca mine și soția mea. Îi accept așa cum sunt. Nu contează că sunt oameni care îi critică, fără să le pese de familia lor”, a explicat tatăl Celinei.

„Nu s-au schimbat foarte multe, încă avem prieteni apropiați care ne-au rămas alături și fac parte din cercul nostru, după ce au aflat vestea. Noi am aflat după aproape 11 ani asta, avem trei copii împreună, nu e ca și cum putem să ne debarasăm de tot peste noapte”, a intervenit soțul Celinei.