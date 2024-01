Doi tineri au avut parte de surpriza vieții lor, la scurt timp după ce s-au mutat în apartamentul pe care l-au închiriat. Cuplul nu era singur în locuință.

Un cuplu a fost mai mult decât fericit de faptul că, după numeroase căutări a găsit un apartament bun de închiriat, însă zâmbetele le-au dispărut rapid de pe chip atunci când s-au mutat în casă și au realizat că nu sunt singuri acolo. Nu mică le-a fost surpriza când au realizat cine mai trăiește cu ei, de fapt.

Doi tineri s-au mutat într-un apartament, dar au încremenit de uimire când au realizat cine mai trăiește cu ei în casă

Aceasta este neobișnuita situație prin care au trecut Amy Da Cruz și partenerul ei, Matthew Morgan din Bridgend (Țara Galilor). Tinerii au depus eforturi pentru a găsi un apartament cât mai aproape de locul unde aveau serviciul. La un moment dat, proprietarul unei locuințe i-a contactat și i-a anunțat că le poate oferi un apartament potrivit pentru ei.

„Am început să vorbim pe Whatsapp cu proprietarul locuinței și am devenit foarte entuziasmați în privința locuinței. Ne-au fost trimise poze din interior și așa ne-am putut da seama că apartamentul are dormitoare mari, o bucătărie imensă și o grădină, așa că am fost mulțumiți”, a povestit Amy, în vârstă de 22 de ani, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Potrivit tinerilor, proprietarul le-ar fi cerut o garanție, la sfatul avocatului său. Cuplul, fericit că a găsit o casă potrivită și dornic să nu piardă o asemenea ocazie, a acceptat să trimită suma de 600 de lire sterline drept garanție, crezând că vor primi banii înapoi dacă nu le place casa. Proprietarul le-a zis că suma e cerută pentru ca tinerii să demonstreze că își permit chiria. În ziua în care au vizitat locuința, proprietarul le-a mai cerut 500 de lire sterline drept chirie pentru prima lună, iar tinerii au acceptat.

„Am primit pe mail și documente cu contractual, deci nu aveam niciun motiv să ne facem griji că se întâmplă ceva neobișnuit”, a mai mărturisit tânăra.

Fericiți că au terminat de plătit chiria și garanția și că au rezolvat și cu actele, tinerii s-au dus la apartamentul cu pricina. Când au ajuns acolo, nu mică le-a fost surpriza atunci când au realizat că nu sunt singurii care stau acolo.

Mai exact, în casă se afla un bărbat, adevăratul proprietar al locuinței, care nu avea habar că proprietatea sa fusese în mod fraudulos scoasă la închiriere.

„Am fost enervate la culme. Am contactat pe cel despre care credeam că este proprietarul și i-am cerut socoteală. A zis că are probleme la picior și că ne vedem mâine. I-am cerut banii înapoi, dar a dispărut de atunci”, a zis Amy.

În casă locuia Frank Ballinger, în vârstă de 99 de ani, și el fusese proprietarul casei de cel puțin 30 de ani.