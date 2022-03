Ea e femeia care a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 50 ani. Ce i-au spus medicii după "sarcina-miracol"

Heather a rămas însărcinată la vârsta de 50 ani cu ajutorul unei donatoare ovule. Prin fertilizare in vitro, a fost folosit lichid seminal de la soțul lui Heather și ovulul de la o donatoare, obținând astfel un embrion. Femeia a fost extrem de fericită când a aflat că a rămas însărcinată.

Heather a decis să le împărtășească și urmăritorilor ei de pe TikTok, într-un video, povestea fertilizării și acum a ajuns să rămână însărcinată.

Heather a devenit mamă pentru prima dată la 50 ani

Cu toate acestea, ea nu și-a imaginat niciodată că va avea parte de un feedback negativ și comentarii în care lumea o judeca pentru faptul că a ales să devină mamă la 50 ani.

Citește și: Femeie căreia nimeni nu i-a putut ghici vârsta. Nu a apelat niciodată la intervenții estetice. Care e secretul tenului ei

Heather este mama vitregă a doi băieți, unul de 16 și altul de 19 ani. Femeia a explicat:

“Nu am vrut să rămân însărcinată la 50 de ani. Am vrut să rămân însărcinată la 20, 25, 30, 35, 40 de ani, dar viața mea și partenerii pe care i-am avut de-a lungul vieții, nu m-au ajutat să fac acest lucru posibil”, a povestit Heather.

Ea a mai spus că actualul ei iubit a înțeles-o perfect atunci când ea a zis că și-ar dori foarte mult să devină mama și a sprijinit-o.

“Când am împlinit 49 de ani și pandemia de coronavirus a lovit, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva în această privință. Simțeam că nu mai am suficient timp, nu doar să îmi cresc copilul într-un mediu sănătos pentru cât mai mult timp, dar erau și alte motive și trebuia să văd ce opțiuni am”, a mai zis femeia.

Care au fost reacțiile celor din jur când au aflat marea veste

“Mi-am început așa zisa călătorie cu fertilizarea și am aflat nu doar că e posibil să o fac ,dar chiar pot să devin mama. Chiar dacă am vrut să devin mama înainte, dar nu a putut, acum am zis că era șansa mea”, a povestit Heather.

Citește și: Jorgey și Vinney, gemenii care s-au născut la diferență de doi ani unul de altul. Cum e posibil

Video-ul în care Heather și-a spus povestea a devenit viral și are acum peste 100.000 de vizualizări și mii de comentarii. Bineînțeles că aceste comentarii sunt împărțite, între cei care o felicită pentru decizia importantă pe care a luat-o și cei care o critică, considerând-o prea bătrănă să mai aibă copii.

Mulți îi spun că ar trebui să îi fie rușine că mai încearcă să devină mamă la o vârstă așa de înaintată și că mereu cei care o vor vedea vor crede că ea este bunica acelui copil, potrivit The Sun.

Femeia a născut un bebeluș perfect sănătos, iar starea ei e foarte bună. Heather și soțul ei au devenit părinții unei fetițe pe nume Paisley pe 8 octombrie anul trecut. Heather se acomodează încă la viața de mămică.

Marea premieră Dancing on ice - Vis în doi se vede în AntenaPLAY ▶ Aventura pe gheață începe sâmbătă