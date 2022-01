Ea e femeia care e obeză și suferă de anorexie în același timp. Care e explicația. "Cei din jur cred că mint"

Tânăra în vârstă de 36 ani este model de profesie și i-a uimit pe cei 2,5 milioane de urmăritori ai săi când le-a dezvăluit că suferă de anorexie, deși este supraponderală.

Tess încă se confruntă cu tulburări de alimentație, iar în 2021 a fost diagnosticată cu anorexia nervosa, o boală care îi provoacă mari dureri de stomac. Într-un interviu pentru publicația Today, Tess a vorbit deschis despre diagnosticul pe care l-a primit în urmă cu un an.

Cu ce afecțiune se confruntă Tess Holliday

Tess Holliday a povestit că începând cu vârsta de 10 ani, când mama ei a murit, ea început să mănânce încontinuu pe sistem nervos, pentru a face față tragediei prin care trecea. Mama ei a fost împușcată.

Tânăra obișnuia să mănânce pe furiș, ascunzând dulciurile de rudele ei, să nu o vadă că mănâncă prea mult. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, timp în care Tess a devnit mama a doi copii, ea a trecut prin mai multe faze ale afecțiunii pe care o are. Tess a avut perioade în care evita să mănânce mai multe ore decât era normal pentru a reuși să își țină sub control greutatea, potrivit The Sun.

“Asta înseamnă că nu prea mâncam și când mâncam, mâncam super puțin. Uneori mâncam doar o masa consistentă toată ziua”, a mai povetsit Tess.

Anul trecut, Tess a fost diagnosticată de medici cu anorexie, chiar când era încurajată să slăbească de toți cei apropiați. Când nutriționistul ei a suspectat că ceva nu e în regulă cu organismal ei și a chemat-o la un control mai amănunțit, s-a descoperit ce afecșiune avea tânăra.

Ce sfaturi a primit de la nutriționistul ei

La început, lui Tess nu i-a venit să creadă când a auzit ce diagnostic i-a pus nutriționistul.

“Nu vezi ce grasă sunt? Nu se poate ca acel cuvânt să poată fi atașat lângă o persoană de aceeași greutate ca și mine”, spunea Tess.

În prezent, Tess este supusă unui tratament și acum e în curs de recuperare. Anorexia se poate manifesta diferit, în funcție de persoană. La urma urmei, anorexia este o tulburare de alimentație care are efecte diferite în funcție de obiceiurile alimentare ale fiecărei persoane.

De-a lungul anilor, Tess a încercat să încurajeze femeile supraponderale, făcându-le să se simtă confortabile în propria lor piele și încercând să promeze imaginea unei femei grăsuțe, dar fericite. În ciuda greutății sale, Tess spunea că pentru ea tot ce conta era să fie mulțumită, indiferent de felul în care arăta.

Parte din recuperarea tinerei constă în sesiuni de terapie pe care le face periodic pentru a diminua problemele cauzate de tulburarea ei de alimentație. Deși își dorește să slăbească, medicul ei o obligă să mănânce periodic gustări sănătoase care să o ajute să depășească anorexia.

