Ea este femeia care a fost însărcinată în fiecare an din cei 12 de mariaj. Cum se descurcă cu 12 copii și de ce vrea mai mulți

Când Courtney Rogers și soțul ei, Chris, s-au căsătorit și au decis să-și întemeieze o familie, nu și-au imaginat niciodată că vor avea mulți copii.

Nu se gândeau nici că va fi posibil să aibă urmași, după ce Courtney a pierdut prima sarcină. Însă dorința lor s-a îndeplinit și, pe 30 martie 2010, a venit pe lume primul lor fiu. De atunci au mai avut cinci băieți și șase fete.

„Este uimitor cum s-a rezolvat și pentru că am avut toți băieții noștri la început, iar ultimele 5 au fost fete, așa că totul e la egalitate”, a spus Courtney într -un interviu, potrivit Greenlemon.

Femeia se ocupă de educația celor 12 copii. Cum reușește să gestioneze cheltuielile

Mama are 38 de ani și principala ei ocupație este să se ocupe de familia sa. Pentru părintele fericit, fiecare copil este un nou capitol. În 12 ani de mariaj, a fost însărcinată de 12 ori.

Clint are 12 ani, Clay 10, Cade 9, Callie 8, Cash 7, gemenii Colt și Case au 6 ani, Calena 4, Caydie 3, Coralee 2, Caris 1 și bebelușul Cambria are doar câteva luni.

Toți copiii familiei sunt crescuți cu ideea că trebuie să aibă grijă de animalele lor și primesc responsabilități de la o vârstă fragedă. Pentru că sunt 14 membri, părinții Courtney și Chris sunt întotdeauna ocupați să planifice cum să gestioneze resursele.

Într-o zi normală în familia Rogers, cu toții iau micul dejun la 8 dimineață, înainte de lecțiile la matematică și artă. La 11:30 este servit micul dejun pentru cei mici, care constă în sendvișuri, pe când cei mai mari își pregătesc singuri masa.

După amiază, copiii își continuă cursurile. Ei au chiar și un timp dedicat lecturii și iau lecții de pian cu un profesor prin platforma Zoom. Apoi, la ora 17:00, mama servește cina.

Pentru o masă, familia consumă 24 de ouă și o cutie completă de cereale la micul dejun. După lecțiile pe care le predă celor mici, Courtney face curat înainte de a da stingerea.

Fiindcă este vorba despre o familie cu 14 membri, femeia a găsit o soluție pentru a face față cheltuielilor. Mama se pricepe la planificare și știe să facă economii, astfel încât nu cumpără nimic altceva în afară de alimentele de bază. Ba mai mult, ei nu mănâncă niciodată în oraș și există luni în care nu consumă carne.

Vorbind despre prima sa naștere, Courtney a dezvăluit: „Clint s-a născut cu 3 săptămâni înainte ca eu să împlinesc 26 de ani, dar atunci nu aveam niciun indiciu că voi avea mai mulți copii. Am crezut că sunt prea bătrână la 26 de ani. Nu știam că vor veni atât de repede, plus un set de gemeni. Apoi am spus că vom avea 10 copii maxim, dar m-am simțit suficient de tânără și sănătoasă, așa că am împins-o la 12.”

