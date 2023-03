O mamă a verificat camera video din dormitorul bebelușului și a observat că acesta nu era singur. Ce era lângă copil

Când Kelly De Alba a primit o notificare de la camera ei pentru bebeluș, într-o noapte de februarie 2022, s-a gândit că probabil că era doar copilul care se mișcă. Dar când a deschis aplicația, mama a văzut că bebelușul ei avea un vizitator. Cineva stătea în pătuțul lui Kallie: micuța pisică neagră a familiei, Luna.

Ce se observă pe imaginile surprinse în dormitorul copilului

„Am primit o notificare, așa că am deschis-o și am văzut-o pe Luna care se freca de Kallie”, a spus De Alba pentru The Dodo. Ea a adăugat: „Camera era chiar în fața ei și amândouă se uitau la ea în genul: „Mamă, te rog nu ne despărți. Te rog nu. Lasă-ne să stăm.”

De Alba a postat filmarea pe TikTok, iar oamenii au fost încântați de relația dintre Luna și Kallie.

Din păcate, mama nu le-a putut lăsa pe Luna și Kallie să petreacă noaptea împreună. „[Luna] știe că atunci când o aude pe mama venind, nu ar trebui să fie în pătuț decât dacă suntem noi acolo”, a spus De Alba.

Kallie și Luna sunt cele mai bune prietene din ziua în care femeia a adus pisica acasă de la adăpost. De îndată ce Luna a simțit mirosul bebelușului, a știut că erau menite să fie împreună.

„Ea a sărit instantaneu pe scaunul de mașină al lui Kallie [la adăpost]. Și am spus: „Nu pot pleca fără această pisică. Este the one.”, a mai explicat mama.

Luna și Kallie au o legătură profundă, dar pisica este, de asemenea, foarte apropiată de frații mai mari ai copilei. Ea doarme cu ei noaptea - când nu se strecoară în pătuțul lui Kallie - și îi lasă să o ghemuiască fără să se lupte.

Dar Luna își găsește întotdeauna drumul înapoi la copilul Kallie. „De la început, a fost pisica lui Kallie”, a spus De Alba. „Este literalmente o legătură între copil și pisică.”

„Nu contează unde se află, Luna pare să fie întotdeauna chiar lângă [Kallie]”, a adăugat Kelly. Luna nu este foarte vocală, dar miaună de fiecare dată când aude numele lui Kallie. Și Kallie reacționează la fel când mama ei o aduce pe Luna. „Ea primește cel mai mare zâmbet de fiecare dată”, a spus De Alba.

Sunt împreună cea mai mare parte a zilei, fie că se plimbă în jur, fac mizerie, mănâncă gustări sau trag un pui de somn. Luna încă încearcă să intre în patul lui Kallie când poate, dar ajunge să doarmă cu copiii mai mari noaptea și cu Kallie pe timp de zi.”, a mai zis mama.

