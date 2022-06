El are 25 ani, iar are 48 ani, dar diferența de vârstă dintre ei nu le știrbește fericirea. Cum arată femeia care l-a cucerit

El are 25 ani, iar femeia de care s-a îndrăgostit are 48 ani. Alex Michael este un bărbat tânăr, cu un spirit aventurier și mulți ar spune că are alte intenții ascunse. Rachel Allen pare că simte o atracție pentru bărbații mult mai tineri decât ea și atunci când l-a întâlnit pe Alex a fost dragoste la prima vedere.

Toți cei care îi văd împreună cred că sunt mamă și fiu, dar când află care e adevărata relația dintre ei, toți rămân uimiți.

Rachel și Alex, un cuplu atipic

Cei doi formează un cuplu de mai bine de un an și jumătate și sunt extrem de fericiți împreună, în ciuda diferenței de vârstă și de generații care îi desparte. Femeia este profesoară de meserie și avea o viață de familie normală, până într-o zi.

Citește și: Pentru ei, vârsta e doar un număr. Toți cred că sunt bunic și nepoată, dar doar ce s-au logodit. Cum arată bărbatul

Rachel a trecut printr-un divorț cumplit, după ce a fost căsătorită timp de 26 ani. La scurt timp după divorț, când a început să se pună din nou pe picioare și să își găsească echilibrul emoțional, Rachel și-a făcut profil pe un site de dating.

Pe acel site, l-a întâlnit pe noul ei iubit, Alex Michael, care e cu 23 ani mai tânăr decât ea. Pentru femeia de 48 de ani, vârsta noii sale cuceriri chiar n-a contat. Ea știut că e îndrăgostită, iar Alex reprezenta o provocare pentru ea.

La început, pentru Rachel a fost destul de dificil să se acomodeze cu ideea că ea reușește să atragă bărbați mult mai tineri decât ea. Treptat, ei chiar a început să îi placă gândul că cei care o abordau pe platforma de dating erau mult mai tineri decât ea.

Ce spun cei doi despre prima lor întâlnire

Rachel nu s-a gândit niciodată că, din cauza vârstei, acești bărbați ar putea să îi fie, de fapt, copii.

Citește și: El are 83 ani, iar ea are 35 ani. Toți cred că sunt bunic și nepoată, dar ei se iubesc ca în filme

Când vine vorba despre Alex, tânărul a fost intrigat de frumusețea lui Rachel și la început nu a crezut-o când spunea că are 48 de ani din cauza faptului că arăta mult mai tânără. Și pentru el întâlnirea cu Rachel a constituit o provocare și a fost curios să iasă la întâlnire cu ea.

Atunci când s-au văzut pentru prima dată, ei au știut imediat că nu e vorba doar de atracție, dar au și simțit că sunt suflete pereche.

Cei doi, care formează acum un cuplu de aproape 2 ani, locuiesc împreună în Austin Texas. Chiar dacă toată lumea îi critică pentru că nu formează cupluri cu cineva potrivit pentru vârsta fiecăruia, Rachel și Alex nu au renunțat la relația lor și se iubesc enorm.

Cuplurile, față în față la ultima ceremonie a focului. Vezi marele deznodământ din sezonul 6.