Ele sunt bunicuțele care fac mulți bani prin metode neașteptate. Cu ce se ocupă acestea

La vârsta lor, multe femei sunt bunici, dar aceste doamne fac mulți bani din fotografii postate online, în care ele poartă ținute sumare. Pentru ele vârsta e doar un număr pentru că au demonstrat că pot fi foarte dezinhibate.

Mai multe femei trecute de vârsta de 50 ani au conturi pe platformă cu fotografii pentru adulți și reușesc să strângă sume impresionante lunar.

Almeda, în vârtă de 77 ani

Almeda, o femeie în vârstă de 77 ani, postează destul de des fotografii cu ea în ținute sumare. De asemenea, ea postează fotografii în ipostaze tandre cu iubitul ei, Gary, în vârstă de 24 ani. se pare că diferența de vârstă dintre ei de 53 ani nu îi afectează.

Cuplul din Tennessee s-a căsătorit în 2015. Ei mărturisesc că de atunci au strâns mii de dolari cu pozele lor deochiate.

“Mereu am avut o căsnicie excelentă, stabilă, deci nu aș spune că aceste poze și provocări au îmbunătățit căsnicia noastră. Faptul că am ales să avem un cont de OnlyFans ne-a ajutat să avem o viață amoroasă fierbinte”, a mărturisit Gary, soțul Almedei.

Chiar dacă au fost intens criticați pentru pozele pe care le postează din cauza relației lor bizare și a diferenței de vârstă uriașe, cei doi nu s-au sfiit să posteze materiale cu ei în continuare.

Sheryl, în vârstă de 64 ani

