Elon Musk oferă un premiu de 100 de milioane de dolari. Cine poate primi suma fantastică

Musk l-a înlocuit pe Jeff Bezos drept cel mai bogat om din lume timp de câteva zile, la începutul lunii, după ce valoarea acțiunilor sale Tesla au crescut semnificativ.

Musk deține majoritatea acțiunilor din compania SpaceX, însă aceasta e privată, așa că nu înregistrează fluctuații în valoare precum Tesla, o companie publică.

Miliardarul deține 170 de milioane de acțiuni Tesla, cărora le-a crescut valoarea cu 106 miliarde de dolari în 2020, o dată cu o creștere fantastică de 743%.

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves