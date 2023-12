Este mama a cinci copii și face carieră pe site-uri pentru adulți. Cum arată după ce a cheltuit mii de dolari pentru bustul uriaș

O mamă a cinci copii a trecut printr-o serie de intervenții chirurgicale care i-au transformat corpul pentru a le îndeplini dorințele bărbaților. Cum arăta femeia înainte de intervenții

O femeie care a cheltuit pestte 55 de mii de dolari pentru a-și tansforma complet corpul a vorbit despre experiența ei ca model pe platformele pentru adulți. Deși este mamă a cinci copii, aceasta a apelat la o procedură inedită de a-și mări cupa de la sutien, care presupune înjectare de grăsime în bust. Aceasta susține că deși corpul ei și-a schimbat complet forma, este mai fericită ca oricând.

Femeia a trecut printr-o serie de operații estetice pentru a-și transforma complet corpul. Cum arăta înainte de intervențiile care au costat-o o avere

Demora, în vârstă de 37 de ani, din Virginia de Vest, SUA și-a mărit sânii, și-a sculptat talia și a scăzut două mărimi la haine, după ce a suferit o intervenție chirurgicală extinsă de reconstrucție, transmite dailystar.co.uk.

Aceasta a trecut printr-o transformare completă și chiar și-a mărit bustul folosit o metodă controversată. Ea și-a injectat grăsime și a ajuns acum să poarte mărime W la sutien.

„De la un bust mic la unul uriaș, pot trece prin tot felul de lucruri – și este mai greu decât ați v-ați pute imagina”, a dezvăluit Devora pentru sursa menționată anterior.

„Am început să scriu pe blog în 2011 pentru a câștiga niște bani în plus în timp ce soțul meu, Grievence, era la facultatea de drept”, a mai spus Demora. „Blogul meu era despre modalități de a-mi îmbunătăți bustul în mod natural – un subiect care m-a interesat foarte mult. Am avut un succes decent încercând suplimente din plante, pentru a-mi mări sânii”.

Citește și: A avut cei mai mari sâni falși din lume, până i-a explodat bustul. Cum arată controversata Mary fără implanturile uriașe

În timp ce femeia era fericită în orașul natal, când familia s-a mutat, aceasta a intrat într-o depresie profundă. „Aveam copii între doi și nouă ani, tocmai trecusem printr-o histerectomie și trebuia să lucrez pentru că Grievence nu putea să aibă un job în timp ce studia”, a mai explicat ea.

„Apoi, copilul nostru cel mare care este este adoptat, s-a alăturat familiei noapte, ceea ce a adus noi responsabilități”, a dezvăluit Demora. După mai multe sarcini si alte operații prin care a trecut, ea a hotărât că va trece printr-o transformare completă.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi dispusă să dau atât de mulți bani pe o operație. Apoi, într-o zi, Grievence m-a așezat și m-a întrebat: „Este ceea ce vrei cu adevărat?” Nu am ezitat, am spus „da”. După aceea, a făcut tot posibilul să mă ajute să găsesc chirurgii potriviți și să rezolv problemele financiare. Chiar și specialistul meu în sănătate mintală, care fusese acolo în timpul luptei mele cu depresia, știa și susținea alegerile mele. M-am gândit mult la aceste decizii până când am fost cu adevărat sigură”, a povestit ea.

În timp ce căuta opțiuni, Demora a aflat de liftingul brazilian o procedură de ridicare a posteriorului prin transfer de grăsime și i-a venit ideea de a aplica această variantă dar în cazul sânilor. Astfel, în 2012, ea a suferit o abdominoplastie, patru transferuri de grăsime pentru a-și mări sânii, patru intervenții de a-și augumenta posteriorul, o multiple liposucții pentru a-și sculpta trupul.

„A fost mult", a recunoscut ea. „Procesul de recuperare este cam neclar. Au trecut câțiva ani, iar medicamentele pe care le-am luat după operații s-ar putea să-mi fi încețoșat memoria. Dar ceea ce îmi amintesc clar este că prima mea operație a fost cea mai proastă. Am avut patru proceduri deodată”.

După operație, Demora a fost nevoită să doarmă într-un șezlong, sprijinit cu perne, timp de aproape două luni. De asemenea, avea nevoie de asistență pentru sarcini din viața de zi cu zi, cum ar fi urcarea scărilor, îmbrăcatul și mersul la toaletă.

Citește și: „Femeile sunt geloase pe mine!” Cum arată în partea de jos tânăra care a trecut la cupa I la sutien

Pe tot parcursul transformării sale, Demora s-a bazat pe soțul ei. „De-a lungul căsniciei noastre de 16 ani, Grievence a fost întotdeauna stânca mea. El joacă un rol crucial în conținutul pe care îl creez. El este fotograful, editorul și partenerul meu, totul într-unul singur”, a spus ea. „Mi-a susținut incredibil înainte, în timpul și după operațiile mele, iar căsnicia noastră a devenit mai puternică ca niciodată”.

Deși cei mai mare profit provine din OnlyFans, aceasta activează și pe alte site-uri pentru adulți și astfel, și-a mărtit câștigurile. Ea transmite live și pe rețelele sociale precum Twitch și TikTok, și se ghidează după un plan de afaceri simplu: „nu îți pune toate ouăle în același coș”.