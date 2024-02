Fantoma faimoasei „fete cu ochi negri”, „capturată” de o dronă care urmărea excursioniști în pădure. Ce este, de fapt

Imaginile recent surprinse de o dronă care zbura în apropierea unei păduri din Marea Britanie au evidențiat potențiala apariție a unei fete fantomă cu „ochi negri”, care părea să bântuie drumeții.

Fenomenul neobișnuit relatat de publicația Mirror s-a desfășurat în Cannock Chase, Staffordshire, unde excursioniștii au fost urmăriți de presupusa apariție. Descrierile acestei apariții datează de zeci de ani, iar acum o echipă de vânători de fantome investighează cazul. Robert Plume afirmă că zona este recunoscută ca fiind bântuită și că rapoartele despre fata cu ochi negri sunt știute de către publicul care se aventura în pădure.

Oamenii bănuiesc că este vorba de spirite captive

Zona „terifiantă” a fost subiectul discuțiilor lui Robert Plume, care crede că zvonurile despre fata cu ochi negri sunt justificate, în special pentru cei care se aventurează în plimbări prin pădure. Vorbind pentru Daily Record, Robert a declarat: „Cannock Chase este considerat unul dintre cele mai bântuite locuri din Marea Britanie, așa că nu este surprinzător că zona atrage numeroase zvonuri despre creaturi și fantome. Am primit multe rapoarte despre o <<fată cu ochi negri>> care a fost văzută plimbându-se prin zonă. La început, pare a fi o fată obișnuită, iar oamenii care se plimbă prin zonă sunt îngrijorați că o fetiță s-a pierdut în pădure. Apoi, își arată ochii, iar ea dispare pur și simplu. Este înspăimântător".

Se crede că spiritul bântuie zona încă din anii 1800, când o epidemie de difterie a luat viața mai multor copii. Există și teoria că una dintre victimele acelei epidemii bântuie acum pădurea. Pe lângă aceasta, acțiuni oribile, precum cele ale lui Raymond Morris, care a ucis trei tineri în zonă, au fost observate. Unii cred că fantomele acestora sunt cele care bântuie pădurea, nu spiritul unei victime a difteriei.

În 2021, o pereche de adolescenți s-au aventurat în pădure și au rămas „absolut îngroziți” după ce au pretins că au auzit copii chicotind în depărtare și au observat o figură întunecată în zonă. Unul dintre adolescenți a mărturisit: „Nu am văzut nimic; am fost absolut îngrozit. Citisem știrile despre copilul cu ochi negri, dar abia când aceasta s-a aflat chiar în fața mea am putut să le cred. Am știut instantaneu că aveam de-a face cu ceva real, deoarece se mișca în moduri în care oamenii pur și simplu nu se pot mișca. Era ca și cum se putea teleporta dintr-un loc în altul atunci când se deplasa și se ascundea în spatele copacilor”, relatează aceeași publicație.

