Creatură imensă prinsă de după lungi căutări. "Monstrul din Mississippi" este cea mai mare captură a vânătorilor | FOTO

Vânătorii de aligatori au doborât recordul după ce au prins "Monstrul" din Mississippi, care cântărește aproximativ 400 de kg și are patru metri și jumătate lungime.

Vânătorii din Mississippi au doborât recordul pentru cel mai lung aligator capturat și ucis vreodată în acest stat, eliminând o creatură gigantică care măsura aproximativ patru metri și jumătate.

"Monstrul din Mississippi" a fost capturat de vânători. Aligatorul uriaș cânărea aproximativ 400 de kg

Aligatorul, capturat în weekend de patru vânători în timpul sezonului de vânătoare din acest stat, are aproximativ dimensiunea unui SUV mic, scrie globalnews.

"Măsura 4,3 metri, cu circumferința burții de 66 de centimetri și circumferința cozii de 46,5 centimetri", au scris oficialii pe Facebook. "A cântărit 364 kg!".

Creatura enormă și solzoasă a fost scoasă din râul Yazoo de Don Woods, Tanner White, Will Thomas și Joey Clark de mai mulți vânători experimentați.

În ciuda faptului că sunt experți experimentați în vânătoarea de aligatori, Woods a declarat pentru Mississippi Clarion-Ledger că echipajul lor s-a luptat cu monstrul timp de cel puțin șapte ore la rând înainte de a-l trage în barca lor.

"El a dictat tot ce am făcut. A fost epuizant, dar adrenalina te face să nu observi. A fost mai mult epuizant din punct de vedere mental decât orice altceva, pentru că el continua să coboare", a declarat Woods pentru publicație, adăugând că echipajul lor a pierdut multe dintre mulinete și lansete în timpul luptei.

Acest aligator care a doborât recordul unui alt aligator prins în 2017 care măsura 4,5 metri și 0,5 centimetri lungime și cântărea 347 de kilograme.

Mississippi și-a deschis râurile pentru vânătoarea sportivă de aligatori în fiecare an, în perioada 25 august - 4 septembrie. Statul a dat liber prima dată la vânătoarea sportivă de aligatori în 2005, iar cei care dețin permisele corespunzătoare au voie să "recolteze" doi aligatori cu o lungime mai mare de 1,5 metri, deși doar unul singur are voie să aibă o lungime mai mare de 2,5 metri.

Populația de aligatori din Mississippi, relatează CBS News, a devenit un punct de dispută în unele părți ale statului, după ce în unele zone s-a raportat că animalele atacau câinii de companie.

Woods a declarat pentru Clarion-Ledger că încheie în acest an vânătoare de aligatori, după această luptă istovitoare: "Am terminat cu vânătoarea de aligatori mari în acest an", a spus Woods. "S-ar putea chiar să numesc asta o carieră, sincer".

