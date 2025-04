Ce mai face azi Giuliano Stroe, cunoscut drept Micul Hercule. Tatăl său a făcut recent un anunț ce i-a întristat pe mulți

Pe când avea doar patru ani, Giuliano Stroe s-a făcut remarcat prin mușchii săi și ulterior a intrat chiar și Cartea Recordurilor. Descoperă ce mai face azi Micul Hercule și ce anunț a făcut tatăl său pe Facebook, întristând pe mulți.

Micul Hercule avea doar 4 ani atunci când imaginile și filmările cu el au făcut rapid înconjurul lumii. Încă de la 2 ani, tatăl băiatulul l-a încurajat să facă antrenamente dificile și corpul celui mic s-a umplut de mușchi. Ulterior, ambii băieți ai familiei au ajuns să ridice haltere și să își construiască masă musculară. Timp de mai mulți ani, aceștia au participat la diferite competiții și au reușit să adune fani din întreaga lume. Descoperă ce mai face azi Giuliano Stroe, zis și Micul Hercule, și ce anunț a făcut tatăl său pe Facebook, întristând pe mulți.

Ce mai face azi Giuliano, Stroe, zis și Micul Hercule, și ce anunț a făcut tatăl său pe Facebook, întristând pe mulți

Giuliano Stroe s-a născut pe 18 iunie 2004 și are în prezent vârsta de 20 de ani. În 2009, el a fost înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a stabilit recordul pentru cel mai rapid mers pe jos de zece metri cu o minge de greutăți între picioare. A fost numit „cel mai puternic copil din lume” și imaginile cu fizicul său de invidiat au făcut rapid înconjurul lumii.

Citește și: Ce mai face și cum arată azi Kevin Sorbo, actorul din Hercule. Cu ce se ocupă acum

Articolul continuă după reclamă

Antrenamentele dure au continuat nu doar pentru el, ci și pentru fratele său. Giuliano a participat la numeroase competiții de box, însă se pare că tatăl său are alte planuri pentru viitor. Bărbatul a dezvăluit faptul că Micul Hercule va renunța la sport, totul prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Mesajul, publicat mai jos, i-a întristat pe mulți:

„Pentru toți fanii, frații Stroe nu vor mai participa la nici o competiție. Decizia a fost luată de mine. Cariera sportiva s-a terminat. Motivele sunt mai multe (...). În afara de toate aceste piedici, înainte să ma apuc cu copiii mei de Box, am avut obiectivul stabilit: facem box ...facem performanta cât se poate...apoi liceul, facultate, master etc ...ca de-aici vor veni banii adevărați, studiile vor oferi bani pentru a susține familia și banii existentei în general.. .casa, haine, mașina...etc. Deci ce sa zic...ramaneti pe baricade si dați-vă pumni în cap pina nu mai puteți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu ați știut sa apreciați ca am fost printre voi, ați luat-o cu prea multa invidie și rautate, va era frica ca va ia cineva pâinea de la gura? Asta a fost o întrebare retorica. Nu îmi pare rău nici o secunda ca am fost în box și ca am participat la campionate și tot restul, am întâlnit oameni simpatici (aceștia fac sistemul) dar sistemul este INFECT, asta discutați și voi, asta o știe toți, banii si deciziile sunt citiva care ii învârt. Nu ma inteteseaza alte dedesubturi, sa fiți sănătoși. Dar va spun un ultim lucru INVIDIA și RAUTATEA distruge colectivul și talentele naturale sau dobândite, dar și caracterele copiilor și de ce nu și ale antrenorilor.

Ca sa dau un răspuns pentru toți cei care zic ca băieții sunt majori și sa-i las sa decidă ei. De cind copiii aveau 12 și 14, le-am spus asa: boxul este greu, poți sa ajungi, poți sa nu ajungi, dar vreau sa intrați și voi în rândul bărbaților, dar până la varsta de 18 ani, apoi încheiem cu boxul și mergem mai departe cu cartea, dacă nu reușiți sa fiți niște fenomene in box. Dacă sunteți norocoși și ajungeți campioni europeni, mondiali, profesioniști.. smd.. atunci profitam de Box pina la vârsta de 30 de ani și gata. Deci baietii știu cu se s-a mâncat boxul, am discutat tot timpul, ajunge, încheiem cariera”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările