Febra vizualizărilor a tranformat vloggerii în monștrii. O tânără vloggeriță și-a bătut câinele pentru a strânge mai multe aprecieri. Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale a fost sesizată - VIDEO

Brooke Houts, o tânără vlogger din america a stârnit reacția negativă atât a comunității sale cât și a tuturor internauților, după ce a postat un videoclip pe canalul ei de Youtube, în care arată imagini violente cu ea lovindu-și câinele.

Aceasta a precizat că în cel mai recent videoclip de-al său, a intenționat să își îmblănzească dobermanul ei pe nume Sphinx, prin plasarea unei folii transparente de plastic pe ușă pentru a-l păcăli.

De aici a pornit și revolta oamenilor. În videoclipul postat de ea, nu există tăieturi iar felul brutal de a se comporta cu dobermanul a creat reacții de furie și dezgust.

Utilizatorii de pe Twitter au distribuit videoclipul și au făcut remarci dure la adresa celei care și-a abuzat propriul câine.

she was filming a high energy fun video where she PLAYS WITH THE DOG therefor the dog naturally thought it was playtime. yet punches and spits on it in the unedited leak for acting the same way it was acting in the edited version (linked)



WHYhttps://t.co/ZyIUQhTXbd — shoe (@shoe0nhead) August 7, 2019

Răspunsul lui Brooke Houts a venit tot pe Twitter, după ce a șters videoul de pe Youtube, postând câteva print-screenuri cu un mesaj lung în care preciza că nu vrea „să joace rolul de victimă” și că regretă că s-a comportat în acest fel cu animalul ei de companie.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) August 7, 2019

Brooke și-a motivat purtarea ca fiind o frustrare de moment pe care a avut-o. Ea a precizat că este foarte greu să controlezi „un câine de 75 de kg atunci îmi sare în față, cu gura deschisă”.

De asemenea, a mai scris că ea este o mamă ideală pentru căței și că aceste ieșiri nu se întâmplă mereu, est doar modul prin care ea și-a potolit câinele, sau măcar a încercat.

Un alt utilizator de pe Twitter a etichetat Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale într-o postare pe rețeaua de socializare și a precizat că trebuie anunțate autoritățile pentru rezolvarea acestor probleme.