Femeia care a cumpărat banane de la supermarket, speriată teribil de ceea ce a găsit în plasă, când a ajuns acasă. Ce a descoperit

Shona Mckenzie, o tânără în vârstă de 20 de ani, era la cumprături în supermaket, ca în oricare altă zi și a cumpărat mai multe banane. A avut o mare surpriză când a ajuns acasă cu plasa de banane. Ceea ce a găsit a speriat-o teribil.

Oul din mănunchiul de banane putea fi al unui animal periculos

Shona își făcea cumpărăturile săptămânale în supermarket și avea pe listă și banane. După ce a ajuns acasă cu plasele cu alimente, tânără a constat că la baza mănunchiului de banane este un ou alb, dar nu știa dacă acest ou este unul depus de o insectă, probabil un păianjen, sau dacă este altceva.

Femeia a rupt din mănunchi una dintre banane pentru a-și pregăti o gustare, dar a rămas înmărmurită când a văzut oul și nu a știut ce să facă cu el. Inițial, la gândul că ar putea fi oul unui păianjen veninos, Shona voia să îl arunce, dar apoi s-a gândit că bine ar analiza îndeaproape specimenul.

Bananele erau aduse în supermarket din Peru. Tocmai de aceea Shona avea toate motivele să creadă că oul aparținea unei insecte periculoase. Deși era speriată, femeia a luat mănunchiul de banane și l-a pus în chiuveta de la bucătărie pentru a verifica oul. Când a ajuns la chiuvetă, oul s-a desprins de pe banane și a căzut, spărgându-se.

Ce a găsit, de fapt, Shona

În interiorul lui se află o creatură mică, rozalie. Pentru că tatăl ei e biolog de profesia, Shona la sunat imediat și i-a explicat întâmplarea. Tatăl ei i-a transmis că este un ou de șopârlă și că nu al trebui să îl arunce.

“Nu știu cum de nu am văzut când le-am luat de pe raft. Nici casierița de la supermarket nu a observat nimic când am plătit pentru banane”, i-a spus Shona tatălui ei.

“Inițial am crezut că este un ou de păiajen veninos. (...) Nu am vrut să eclozeze în camera mea așa că m-am dus la bucătărie să îl spăl la chiuvetă. Dar când am ajuns la bucătărie, oul a căzut în chiuvetă. Nu mai văzusem așa ceva până acum. Cred că era o șopârlă de vreme ce bananele erau aduse din Peru. Nu se mișca. I-am făcut poze și i-am arătat și colegei mele de cameră, i-am trimis poze și tatălui meu, dar am aruncat puiul de șopârlă la final. Voi fi mai atentă de acum când aleg fructe și legume din supermarket”, a spus Shona, speriată din cauza acestui incident.

Un angajat al supermarket-ului de la care Shona cumpărase fructele a spus că astfel de incidente se întâmplă foarte rar și, de regulă, “ne cerem scuze clientului pentru neplăcere și îi oferim banii înapoi pentru produs”, potrivit The Sun.

