Femeia care are trei copii născuți în aceeași zi. Ei nu sunt tripleți. Care e explicația

Sinead este mama lui Lewis, în vârstă de 11 ani, Shae, în vârstă de 5 ani, și Demi, în vârstă de 2 ani. Toți trei sunt născuți în aceeași zi, dar nimeni nu o crede pe femeie, spunând că șansele sunt extrem de mici ca asta să se întâmple.

Cei trei copii își sărbătoresc mereu ziua de naștere împreună, iar Sinead este nevoită să facă trei torture. Lewis, fiul cel mare al lui Sinead s-a născut pe 11 ianuarie 2010, cu 2 zile mai târziu decât data la care i-a spus medicul că se va naște micuțul.

Până în 2016, Lewis s-a bucurat să fie singurul copil al familiei. Pe 11 ianuarie 2016, se pare că părinții lui Lewis i-au făcut cadou un frățior, pe nume Shae. Shae s-a născut cu 4 zile mai devreme decât îi spusese medicul lui Sinead.

Sinead are 3 copii, toți născuți în aceeași zi

Sinead a intrat în travaliul în timp ce era însărcinată cu Shae în ziua în care Lewis a împlinit 6 ani.

“Plănuisem să facem o petrecere cu ceai după școală, dar se pare că Shae a deci să vină pe lume mai repede, de ziua lui Lewis, așa că l-am dus pe Lewis acasă la părinții mei. Nu era prea fericit”, a povestit Sinead, potrivit The Sun.

Înainte să se nască Shae, prietenii lui Sinead spuneau în glumă că Shae se va naște de ziua lui Lewis, dar tânăra mămică nu le-a dat atenție.

“Data estimată de medici era 15 ianuarie și eu am crezut că o să întârzie, așa că nu mi-a trecut prin minte că ei ar putea avea aceeași zi de naștere, dar când am început să am dureri acasă încă de la primele ore, știam că ne va lua prin surprindere și că îi va fura ziua de naștere a fratelui său”, a mai adăugat Sinead.

Sinead, care era acum foarte fericită, spunea că Shae a fost un cadou minunat pentru Lewis chiar de ziua lui, doar că Lewis încă nu își dădea seama de asta.

“Lewis avea doar 6 ani pe atunci și nu a fost prea fericit să își împartă ziua de naștere cu fratele lui. Habar nu aveam că urma să se mai întâmple încă o dată”, povestește Sinead.

Ce i-au spus asistentele de la spital

Trei ani mai târziu, Sinead a aflat că era însărcinată și urma să nască o fetiță care avea aceeași dată limită ca Shae, tot 15 ianuarie. Cu toate acestea, fetița pe nume Demi s-a născut și ea tot cu 4 zile mai devreme, pe 11 ianuarie 2019.

“Erau foarte încântați să aibă o surioară mai mică, dar din cauza unor complicații am avut nevoie de o operație de cezariană și nu mi-a venit să cred când mi-a zis moașa că singura dată disponibilă pentru cezariană în acea perioadă era 11 ianuarie”, a mai zis Sinead.

La început a fost tentată să refuze acea dată pentru cezariană, explicându-I personalului medical că ambii ei fii erau născuți pe 11 ianuarie.

“Shae avea trei ani și nu prea înțelegea, dar Lewis avea 9 ani și credea că glumesc, când i-am dat vestea”, a mai povetstit tânăra mămică.

“Nu știu cât de rar e acest lucru, dar asistentele de la spital mi-au spus că nu mai auziseră de un asemenea caz până la mine și nimeni nu mă crede, în special când command 3 torturi pentru aceeași zi”, a mai spus Sinead.

Toți cei trei copii au fost concepuți în luna aprilie. Cu toate acestea, Sinead a spus că nu vrea să încerce să mai facă un al patrulea copil din cauza complicațiilor suferite la ultima sarcină, dar dacă se va întâmpla să mai rămână însărcinată, ar vrea să nu aibă și al patrulea copil aceeași zi de naștere.

