Femeia care are un abdomen cu pătrățele deși e însărcinată. Cum e posibil

Sarah Haker, o tânără care abia aflase că e însărcinată, a continuat să meargă la sală deși este însărcinată. Mai mult decât atât, viitoarea mămică se laudă cu un trup de zeiță și un abdomen cu pătrețele.

Sarah are și o dietă echilibrată, dar a continuat și cu antrenamentele la sală, acolo unde iubitul ei și tatăl bebelușului ei este antrenor personal.

Sarah reușește să aibă un abdomen cu pătrățele deși e însărcinată

În locul unei burtici proeminente de gravidă, Sarah se laudă cu un abdomen cu pătrățele. Chiar și atunci când sarcina ei a ajuns la 6 luni, femeia a continuat să aibă un abdomen perfect. În timp ce ea se declară complet mulțumită de faptul că poate să își păstreze silueta, mulți dintre cei care i-au văzut fotografiile au criticat-o pentru faptul că ar putea să nu aibă o sarcină sănătoasă.

Multe femei care o urmăresc în mediul online pe Sarah, care este și antrenor de fitness, i-au scris că ele sunt dezamăgite de faptul că ea nu a renunțat la sport și continuă să arate extraordinar, în ciuda faptului că e însărcinată în 6 luni.

“Multe femei mi-au dat mesaje să îmi spună că eu nu am deloc burtică de gravidă”, spune Sarah.

Femeia a reușit să se păstreze mai mult timp în formă datorită metabolismului ei de invidiat, dar și a faptului că ea mereu a făcut mult sport.

“Încă mi se vede six-pack-ul deși sunt însărcinată. Abdomenul meu plat încă e acolo. Comentariile lor mă fac să cred că e ceva greșit la faptul că am pătrățele sau că nu arăt suficient de însărcinată. Medicii îmi spun că totul merge perfect în sarcină și că sunt o mamă puternică. Faptul că am continuat să mă mențin în formă și să fiu sănătoasă, în timp ce am continuat să mă antrenez, m-a ajutat să rămân focusată și fericită. Este bine atât pentru mine, cât și pentru bebeluș”, a mai completat tânăra viitoare mămică.

Care e reacția celor din jur atunci când o văd

Majoritatea femeilor care o criticau spuneau că nu e normal să aibă o siluetă perfectă pentru o femeie însărcinată.

“Dacă oamenii sunt dezamăgiți că nu stau toată ziua pe canapea întinsă timp de 9 luni, mâncând încontinuu, atunci nu e problema mea. Asta cred eu. Nu sunt o femeie diferită acum că sunt însărcinată. Vreau să îmi continui rutina așa cum era, cu anumite ajustări, evident, pentru ca eu și bebelușul să fim în siguranță”, a povestit Sarah.

Cu toate acestea, femeia are foarte mare grijă la alimentația ei și își ascultă corpul, iar dacă se simte obosită, ea a zis că renunță la antrenamentele zilnice și se odihnește. Sarah a mai povetsit că se bucură în fiecare zi de beneficiile programului ei de exerciții fizice și de alimentația sănătoasă.

De cealaltă parte, Sarah a primit și foarte multe mesaje și comentarii pozitive, în care multe femei îi spuneau că se bucură pentru felul în care și-a creat propria rutină pentru perioada de sarcină.

“Uneori negativitatea oamenilor mă dezgustă. Din fericire, sunt obișnuită cu tot felul de comentarii cu privire la corpul meu”, a mai povestit viitoarea mămică, potivit The Sun.

Sarah a reușit să își păstreze stilul de viață, urmându-l chiar și pe perioada sarcinii când a continuat să mănânce sănătos și să nu se abată de la dieta ei.

“Una dintre moașe mi-a spus că nu am niciun motiv să îmi fac griji pentru că imediat după ce voi naște, voi reveni la silueta mea de dinainte. Ceea ce e bine, dar în același timp mă face să mă simt presată de această idee. Nu îmi număr caloriile, dar îmi iau timp să mă relaxez atunci când corpul meu o cere”, a mai spus Sarah.

