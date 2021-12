Femeia care nu primise nicio șansă să devină mamă a născut după ce 22 medici au ajutat-o. Cum arată bebelușul-minune

Accidentul grav de mașină din 2018, care i-a provocat răni abdominale aproape mortale, a făcut-o pe Charlotte să nu mai creadă că ar putea deveni mamă vreodată, în urma diagnosticului medicilor. Specialiștii i-au spus femeii că o arteră a fost sever avariată și dacă rana ar fi fost un milimetru mai aproape, ar fi murit pe loc.

Charlotte s-a bucurat că a supraviețuit, cu o recuperare destul de dificilă, dar vestea că nu va putea avea un copil al ei a măcinat-o.

Charlotte a născut o fetiță sănătoasă

În accidentul din 2018, Charlotte se afla împreună cu iubitul ei, Jake, și părinții ei în mașină când aceștia au fost loviți de un camion. Au supraviețuit cu toții, dar au avut răni grave și și-au petrecut acel Crăciun în spital, luptându-se pentru viețile lor.

La mult timp după accident, Charlotte a aflat că cel care conducea camionul avusese permisul suspedant și suferise și el răni grave. După ce s-au vindecat, Charlotte și familia ei l-au întâlnit pe șofer, iar el și-a cerut iertare.

Charlotte s-a simțit ușurată atunci când a dat mâna cu el pentru că tot ce și-a dorit după toată suferința a fost liniște.

Femeia a avut nevoie de 22 specialiști în sala de nașteri

După tragedia prin care au trecut, la doar 2 luni de la accident, Charlotte și Jake s-au logodit și urmează să se căsătorească în 2022. Chiar dacă medicii nu îi dădeau șanse să nască, Charlotte, acum în vârstă de 22 ani, a născut o fetiță sănătoasă pe 1 decembrie 2021. Numele micuței este Cara Anne Metcalfe, potrivit Daily Mail.

“Ne-am îngrijorat mereu crezând că nu vom putea avea copii din cauza rănilor grave pe care eu le-am avut, dar ea este un miracol. Și e un miracol că e atât de sănătoasă”, a povestit Charlotte.

“Când am rămas însărcinată a fost un șoc pentru noi. Eram la un control la spital pentru că am crezut că am un blocaj intestinal, iar medicii au spus că nu e un blocaj, dar e ceva acolo”, a mai completat femeia.

Pentru a putea naște în siguranță, Charlotte a avut nevoie de ajutorul a 22 medici și asistente care s-au asigurat că totul e în regulă pe tot parcursul travaliului. Sarcina ei a fost în categoria de risc, din cauza rănilor suferite în urmă cu trei ani în timpul accidentului.

La 37 săptămâni de sarcină, medicii o programaseră la cezariană. Pentru că avea deja o tijă de metal în coloană, Charlotte nu a primit injecție epidurală și a fost nevoie de anestezie totală pentru a fi operată.

Chiar dacă nu și-a întâlnit imediat fetița, Jake, iubitul ei, a fost cel care a ținut-o primul în brațe.