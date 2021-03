Femeia care plânge de rușine de fiecare dată când pronunță numele fiului său. Ce prenume bizar i-a dat copilul

Specialiștii spun că aceasta a suferit de un sindrom cunoscut la tinerii părinți, care provoacă remușcări cu privire la numele ales. Uneori, susțin ei, nu contează cât de mulțumiți sunt de viitorul prenume al copilului pentru că, odată ce încep să-l folosească în viața de zi cu zi, acesta poate scoate la iveală un sentiment foarte diferit.

Pentru Kate, regretul s-a acutizat de îndată ce a început să pronunțe frecvent numele bebeșului său, potrivit The Mirror.

Ea a ales să-l numească Cash pe cel mic, crezând că este o ”idee tare”: ”În delirul meu post-natal, când am fost lipsită de somn, am simțit că am putea să-l numin așa. Știi, ca o referire către Johnny Cash, deși cunosc doar una dintre piesele sale și anume 'I walk the line'”.