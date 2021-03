Ea e femeia cu bust de 12 kilograme, ce nu se mai oprește din crescut! Cum arată

Descoperă mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus

În urmă cu doi ani, britanica avea propria afacere de care se ocupa în fiecare zi. Acum însă, fiindcă a ajuns la dureri cronice de spate, abia dacă mai poate face treburile casnice.

Citește și: Mikel Ruffinelli e femeia cu cel mai mare posterior din lume! Șoldurile sale au 2,5 metri diametru

Lyndsey Nurse susține că mărimea pieptului este și motivul pentru care a avut de suferit în plan amoros.

„Bustul meu a continuat să crească și, de la an la an, am o altă cupă la sutien și o altă mărime. Așa mi-am dat seama că nu se oprește din crescut și că trebuie să iau măsuri. Atunci când merg, stau cocoșată din cauza celor 12 kilograme pe care le port. Mă dor șoldurile și spatele mereu. Nu am mai fost capabilă să muncesc de mai bine de doi ani și m-am săturat de această situație. Trebuie să îmi fac igiena pieptului de trei ori pe zi ca să previn infecția și să mă asigur că folosesc multă pudră de talc. Nu pot alerga și nici nu pot face vreun exercițiu de sport”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la Dailymail.co.uk.