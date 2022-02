Yulia Tarasevich nu mai poate zâmbi sau închide ochii, după operații estetice nereușite. Ce s-a întâmplat cu fostul model

Yulia Tarasevich a fost vicecampioană a unui concurs de frumusețe din Rusia, în 2020. Rusoaica întorcea toate privirile cu frumusețea ei și și-a dorit să reducă efectele îmbătrânirii prin prisma unor operații estetice. În prezent, fața sa este de-a dreptul „desfigurstă”, iar o anchetă penală este în desfășurare în acest caz. Medicii care au operat-o nu-și asumă vina pentru efectele negative, spunând că femeiea suferă de o boală autoimună care nu a putut fi detectată la timp și care a dus la apariția cicatricilor, potrivit dailymail.ro.

Yulia Tarasevich nu mai poate zâmbi sau închide ochii, din cauza unor operații estetice nereușite

Yulia Tarasevich, în vârstă de 43 de ani, a fost vicecampionată la concursul de frumusețe Miss Russia-International în urmă cu doi ani, dar la scurt timp după aceea a decis să se supună la o serie de intervenții estetice, la o clinică din Rusia.

Yulia Tarasevich a vorbit despre calvarul prin care a trecut, după ce a avut parte de intervențiile la nivelul feței. Mama a doi copii a declarat că fața ei s-a umfat la scurt timp după operațiile de 3.000 de lire sterline: un lifting facial, o corecție cosmetică a pleoapelor și mini-liposucție.

„Am venit la ei cu o față frumoasă și sănătoasă. Am vrut doar să corectez câteva nuanțe cauzate de îmbătrânire. Dar, din păcate, sănătatea mea s-a deteriorat”, a spus blonda.

Yulia a declarat că nu poate să-și miște mușchi ai feței sau să închidă ochii, chiar dacă a cheltuit alte 20 de mii de lire sterlie, penru a corecta problemele.

Cum arată acum rusoaica: „Ochii mei nu se închid și nu pot să zâmbesc”

Rusoaica a depus acum o plângere penală împotriva celor doi medici implicați în operațiile sale inițiale, deși ei susțin că acele complicații au apărut ca urmare a unui defect genetic rar.

„Am cicatrici care s-au format în obraji când mi-au rupt tot țesutul. Ochii mei nu se închid și nu pot să zâmbesc. Nu pot să-mi ridic buza superioară. Am mers liniștită la operație, în primul rand, pentru că toate analizele mele erau în regulă. În al doilea rând, pentru că am avut o operație estetică înainte de asta, am făcut rinoplastie și totul a fost așa cum a trebuit”, a povestit rusoaica.

Yulia a spus că un alt medic i-a făcut o procedură de urgență la nivelul ohilor, pentru a-i slava de necroză.

Chirurgii implicați în procedurile inițiale spun că „regina frumuseții” avea o afecțiune genetică rară, sclerodermia (o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă corpul și care se caracterizează prin modificări ale texturii și aspectului pielii), dar până acum nu a ieșit la iveală nicio dovadă care să sugereze că Yulia suferea de această afecțiune.

„Medicii care mi-au desfigurat fața nu-și asumă nicio responsabilitate”,a spus rusoaica.

Cei doi medici sunt acuzați de malpraxis, iar o anchetă în acest caz este în plină desfășurare.

