Este cel mai frumos lucru pe care l-ai văzut vreodată! Cum se liniștește o fetiță născută fără ochi, în momentul în care medicii o consultă

Muzica îi aduce alinare micuței Evie. Fetița născută fără ochi a găsit un mod minunat de a se liniști, atunci când ajunge la spital, din cauza convulsiilor. La cea mai recentă vizită la camera de gardă, Evie era îngrozită. Lacrimile ei au dispărut în momentul în care a început să cânte.

Evie Hurst are opt ani. Fetița născută fără ochi a fost filmată cântând „Scars to Your Beautiful” în timp ce medicii o pregăteau pentru o tomografie cerebrală. Evie suferă de anoftalmie.

Pe măsură ce medicii o pregătesc pentru tomografie, micuța cântă, din toată inima, „You should know you’re beautiful just the way you are„ („să știi că ești frumoasă exact așa cum ești”)

Când avea doar patru ani, a fost adoptată din China. Era bolnavă, cântărea doar 5 kilograme. Părinții ei adoptivi, Katie și Craig, spun că fiica lor suferă de sindrom post-traumatic, din cauza condițiilor în care a fost crescută în primii ani de viață.

La începutul lunii, medicii au recomandat ca Evie să facă o tomografie cerebrală. Din momentul în care a ajuns la spital, fetița a devenit din ce în ce mai agitată. Când a intrat în cabinet, spune mama ei, „nu știa cum să fugă”. Nimeni nu a reușit să o liniștească, până când a început muzica...

Momentul înduioșător, în materialul video de mai jos: