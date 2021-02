Ganesh Baraiya are o înălțime de sub 1 m și cântărește doar 15 kg, dar va deveni cel mai scund doctor din lume. Ce vârstă are

Originar din Gujarat, India, Ganesh Baraiya a avut de înfruntat numeroase obstacole în viața sa, pentru a-și urma visul de a ajunge doctor.

Ganesh s-a născut într-o familie săracă. Fiind fiul unui fermier, autoritășile locale nu i-au dat voie să meargă la facultate, însă tânărul și familia lui nu s-au lăsat și au dus cazul la Curtea Supremă din India, ce i-a permis să urmeze o facultate.

Ce vârstă are Ganesh, cel mai scund doctor din lume

”Visul meu era să studiez medicina și să devin doctor,” a declarat Ganesh într-un mini-documentar realizat de canalul de YouTube Truly. ”Din cauza înălțimii mele, m-au respins. Acum, am terminat primul an de facultate. Au zis că nu voi putea face față la cazurile de urgență, așa că mi-au respins aplicația. A fost foarte dezamăgitor și m-a întristat.”