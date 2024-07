Gestul unor români care au plecat în vacanță în Bali a lăsat un localnic fără cuvinte: „Era să leșine, pe bune”

În paradisul tropical din Bali, un gest aparent simplu al unor turiști români a provocat o reacție neașteptată din partea unui localnic. Iată despre ce este vorba!

Mai mulți turiști români care au plecat în vacanță în Bali au avut parte de o experiență surprinzătoare. Pentru serviciile de care au beneficiat, aceștia au decis să lase unui localnic bacșiș, însă modul în care bărbatul a reacționat i-a uimit.

Reacția surprinzătoare a localnicului atunci când a primit un bacșiș de la niște români

Bali este o destinație turistică de vis, cu plaje și cazări care îți taie răsuflarea. Cu toate acestea, cei care au vizitat insula spun că localnicii nu stau foarte bine la capitolul financiar.

„Angajații au fost, însă, cei care ne-au impresionat cel mai mult. Putu, tânărul șef de 25 de ani și ajutoarele lui. Prezenți, dar discreți, zâmbitori și amabili tot timpul, făceau totul. Gătit, curățenie, cumpărături, rezolvat orice problemă.

Am aflat, însă, că vila îi aparține unui belgian care mai are câteva vile prin Ubud și merge pe acolo tot timpul cu altă doamnă tânără. Alta și alta. Putu și ceilalți lucrează pentru o firmă de management care are în grijă vreo 300 de vile din Bali (...)”, a spus Alex Donovici, un autor de cărți pentru copii din România, într-o postare pe Facebook, citat de dcnews.ro.

La finalul sejurului, bărbatul i-a lăsat localnicului un bacșiș consistent, fiind mulțumit de serviciile de care a avut parte. Cu toate acestea, nu se aștepta să primească o astfel de reacție.

„(...) Lui Putu i-am lăsat la finalul sejurului un bacșis consistent, drept mulțumire pentru serviciile lui excelente. Era să leșine. Pe bune. S-a blocat efectiv. Apoi s-a albit. Pentru că la ei ajung foarte puțini bani, iar turiștii nu prea lasă bacșis.

Poate și pentru că pe bonuri apare taxă de servire, poate pentru că mulți își închipuie că în tarifele plătite intră și banii balinezilor. Nu, nu prea. Cu toate acestea, fără turism ar fi pierduți.

În pandemie, când turismul s-a oprit, Putu a muncit pe plantațiile de orez. Muncă grea, de dimineața până seara, pe bani suficienți doar cât să mănânce (...)”, a fost o parte din mesajul transmis de Alex Donovici în mediul online, citat de sursa menționată mai sus.

„Bali de România”, locul care impresionează cu peisaje inedite

E important de știut faptul că există un loc în România care seamănă lelit cu celebrul Bali. Dacă visezi la veri calde și cazări în case pe apă, iată că există un complex de astfel de locuințe chiar la noi în țară, iar imaginile arată superb.

Locația se află în Cazanele Dunării la Berzeasca și se numește Complex Egreta. Complexul deține 15 bungalow-uri, adică căsuțe lacustre, care asigură tot confortul necesar unei vacanțe imposibil de uitat.

